Cosa venderà Primark Napoli: non solo vestiti e accessori, anche cosmetici cruelty free Nello store di prossima apertura nel Centro Commerciale Campania di Marcianise in vendita non soltanto abiti e accessori, ma anche prodotti di bellezza cruelty free.

A cura di Valerio Papadia

È ormai tutto pronto per l'apertura del primo store Primark in Campania: non c'è ancora una data, ma il negozio all'interno del Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) aprirà prima di Natale 2022, tanto che sono già aperte le selezioni per il personale.

E, con l'imminente apertura, si cominciano ad avere informazioni anche sui prodotti in vendita nello store: non soltanto vestiti e accessori che hanno fatto la fortuna del brand – ma anche trucchi e cosmetici cruelty free (ovvero realizzati senza passare per test e crudeltà sugli animali) con l'idea di mantenere sempre quello standard di prezzo accessibile a tutti che ha decretato il successo del marchio (atteso spasmodicamente in Campania da chi lo ha conosciuto nei viaggi all'estero).

Si legge sul sito della multinazionale irlandese con sede centrale negli Stati Uniti, nella sezione dedicata al nuovo store del Centro Commerciale Campania:

-Scopri l'abbigliamento donna, uomo e bambino, nonché le linee di intimo, beauty e di articoli per la casa. Grazie al cotone sostenibile e alle nuove linee beauty Primark Caserta Campania PS cruelty-free, potrai trovare prodotti perfetti per il tuo budget e il tuo stile di vita.

Primark e i prodotti cruelty free

Una mission, quella di offrire prodotti non testati sugli animali, che coinvolge ormai i principali brand internazionali. «Primark crede nei prodotti di bellezza cruelty-free. Ecco perché siamo orgogliosi di poter offrire cosmetici approvati dal programma Leaping Bunny. La certificazione globale Leaping Bunny prevede standard cruelty-free che vanno oltre i semplici requisiti legali».