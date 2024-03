Cosa fare in Campania a San Patrizio 2024: gli eventi in programma Si avvicina il fine settimana della Festa di San Patrizio. A Napoli in “verde” sia Castel dell’Ovo che il Maschio Angioino. Atteso boom nei locali per le serate a tema irlandese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 17 marzo si festeggia come da tradizione San Patrizio, il santo patrono dell'Irlanda. E come da altrettanta tradizione, bar, pub e soprattutto birrerie si preparano a serate a tema irlandese. I festeggiamenti ricordano, per la Chiesta Cristiana, l'arrivo di San Patrizio sull'isola, che diede via alla cristianizzazione dell'Isola di Smeraldo. Quelli diventati comuni a tutto il mondo festeggiano la comunità irlandese, inizialmente solo nelle città dove questa era presente, per poi diventare un fenomeno di massa. Di fatto, il giorno di San Patrizio, nel mondo, viene dedicata più all'Irlanda in quanto tale che al Santo originario della provincia romana di Britannia.

Oltre ai locali privati che festeggiano San Patrizio con piatti tipici irlandesi, birra e il tradizionale cappello verde col trifoglio (fiore che San Patrizio utilizzò per spiegare la Trinità ai pagani durante la cristianizzazione dell'isola, ndr), anche le istituzioni ormai festeggiano il Santo irlandese. Il Comune di Napoli accenderà luci verdi il 16 e 17 marzo su Castel dell'Ovo e al Maschio Angioino, cosa che faranno altri 14 città in tutta Italia (a Pisa sulla storica Torre Pendente, la Cascata Isola del Liri in provincia di Frosinone, e via dicendo).

Ma in molti, sia sabato 16 sia domenica 17, approfitteranno per feste a tema "verde", soprattutto in birreria. Molte anche le band di musica irlandese che si esibiranno nei locali, così come i tradizionali cappelli a cilindro con i simboli dell'Irlanda che verranno elargiti spesso proprio nelle serate a tema, e diventate rapidamente un "must" tra i collezionisti. Per trovare il pub più vicino basta una semplice ricerca su internet, dal momento che in tanti stanno pubblicizzando in queste ore i rispettivi appuntamenti.