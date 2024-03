video suggerito

Una scuola intitolata a Piero Angela: è il San Gennarello di Ottaviano, la prima in Campania L’istituto comprensivo San Gennarello di Ottaviano intitolato a Piero Angela: è la prima volta in Campania. La cerimonia pubblica venerdì 5 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Piero Angela

L'istituto comprensivo di San Gennarello di Ottaviano, in provincia di Napoli, sarà la prima scuola della Campania ad essere intitolata a Piero Angela, il compianto giornalista e saggista italiano scomparso il 13 agosto del 2022 all'età di 93 anni. La cerimonia ufficiale avverrà venerdì 5 aprile, all'ingresso del plesso scolastico che si trova al numero 191 di via Pappalardo: alle 10.30 inizierà la cerimonia di intitolazione.

Cerimonia alla quale parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Biagio Simonetti, l’assessore all’istruzione Virginia Nappo, la dirigente scolastica Iolanda Nappi, l’assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ettore Acerra e altri rappresentanti istituzionali. Inoltre, sarà presente anche lo scrittore, già amico e stretto collaboratore di Piero Angelo, Massimo Polidoro, che si intratterrà con gli alunni dell’istituto comprensivo e risponderà alle loro domande.

Si tratta del primo istituto campano ad essere intitolato a Piero Angela: in precedenza, nel resto della penisola diversi istituti avevano adottato il suo nome dopo la scomparsa, tra Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna. Finora era rimasta fuori, tra le regioni più popolate, proprio la Campania che "rimedierà" a partire dal 5 aprile di quest'anno, a poco meno di due anni dalla scomparsa dello storico giornalista e saggista piemontese, che ha scritto le più importanti pagine di divulgazione scientifica in Italia e la cui "eredità" artistica è in qualche modo continuata attraverso l'attività del figlio Piero, secondogenito, e anche lui divulgatore scientifico di prim'ordine.