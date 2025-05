video suggerito

Corruzione: indagati sindaca, vicesindaco e comandante della Polizia Municipale a San Vitaliano Sono otto in totale gli indagati per corruzione, tentata concussione, turbata libertà degli incanti e depistaggio.

A cura di Valerio Papadia

La sindaca dimissionaria di San Vitaliano, Rosalia Anna Masi

Un blitz dei carabinieri ha scosso il Comune di San Vitaliano, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma, su disposizione della Procura di Nola, hanno eseguito oggi misure cautelari nei confronti di 8 indagati (2 sottoposti alla custodia cautelare in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 2 alla misura del divieto di dimora, uno alla sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per un anno, e un altro al divieto di contattare la Pubblica Amministrazione per un anno); i soggetti sono indagati a vario titolo per corruzione, tentata concussione, turbata libertà degli incanti e depistaggio.

Tra gli indagati figurano la sindaca dimissionaria Rosalia Anna Masi; il marito, ex responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di San Vitaliano; il vicesindaco dimissionario di San Vitaliano; il comandante della Polizia Municipale. Secondo gli inquirenti, gli amministratori e il comandante dei vigili urbani si sarebbero associati allo scopo di perpetrare molteplici condotte di reato contro la Pubblica Amministrazione.

I provvedimenti cautelari eseguiti questa mattina arrivano al termine di una articolata attività di indagine, condotta dai carabinieri di San Vitaliano sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nola, durante la quale è stata ricostruita la gestione irregolare dell'ente, come scrive la Procura, "connotata dal sistematico asservimento dei pubblici poteri ad interessi di natura clientelare".