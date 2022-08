Corriere della droga bloccato ad Avellino: in auto un chilo di cocaina pura Un corriere della droga è stato bloccato dai poliziotti a Roccabascerana (Avellino): in auto aveva oltre un chilo di cocaina, dal valore di 50mila euro.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I poliziotti erano già sulle sue tracce, lo stavano tenendo da tempo sotto osservazione, in attesa del momento giusto per intervenire. E, quando hanno avuto la certezza che stesse trasportando degli stupefacenti, lo hanno bloccato: in auto aveva un chilo di cocaina pura, valore di mercato almeno 50mila euro. Agli arresti un 29enne di San Martino Valle Caudina, che ora è stato rinchiuso nel carcere di Avellino.

L'uomo è stato fermato ieri sera, domenica 29 agosto, mentre era alla guida della sua automobile, dagli agenti del reparto antidroga della Questura di Avellino a Roccabascerana, piccolo centro della provincia di Avellino. Un intervento preparato nei dettagli con la sicurezza di intercettare il carico, ultima tappa di un lungo servizio di appostamenti e indagini mirate che avevano portato a individuare quel 29enne come corriere di stupefacenti. Dall'ispezione dell'automobile è saltata fuori la droga: era custodita in un plico, nascosto nell'abitacolo.

Sotto chiave oltre un chilo di cocaina, dal valore stimato in circa 50mila euro; una somma che si sarebbe facilmente moltiplicata dopo il "taglio" e la suddivisioni in dosi nelle piazze di spaccio: da quel chilo ne sarebbero stati ricavati anche cinque, portando a circa 300mila euro l'incasso. Il giovane è stato rinchiuso in carcere ad Avellino. Ulteriori indagini sono in corso per ricostruire il viaggio del corriere, individuare il luogo dove la droga è stata acquistata e quello di destinazione, dove con tutta probabilità sarebbe stata ceduta a una organizzazione criminale che si sarebbe occupata dallo smercio al dettaglio.