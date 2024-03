Corre per uscire dalla stazione della Circum ma non perché è in ritardo. Aveva addosso 10 kg di hashish Dieci chili di “fumo” trasportati in Circumvesuviana. Uomo controllato in uscita alla stazione di piazza Garibaldi e arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Che un uomo corra all'uscita di una stazione ferroviaria non è inusuale: coincidenze da rispettare, appuntamenti imminenti o treni in ritardo. Trattandosi della stazione di Napoli-Garibaldi e dell'uscita dalla linea Circumvesuviana è ancor più frequente vista la mole di passeggeri quotidiana che si sposta da Napoli all'entroterra o alla zona Sud.

Ma stavolta l'uomo notato correre precipitosamente per superare i tornelli in uscita della Circum aveva evidentemente qualcosa di sospetto. Lo hanno notato gli agenti del Reparto Operativo di Napoli Centrale, congiuntamente ad una pattuglia dell’Esercito Italiano, impiegata nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, durante gli ordinari controlli nella Stazione di Napoli Garibaldi.

I poliziotti e i militari, insospettiti, l’hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di 94 panetti di hashish per un peso complessivo di 10 chilogrammi e di 300 euro. Per tali motivi, un 34enne palermitano, con precedenti di polizia, è stato ammanettato e arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.