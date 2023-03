Corrado Ferlaino ricoverato in ospedale, paura per l’ex presidente del Napoli di Maradona L’ex presidente del Napoli di Maradona e della stagione d’oro del club azzurro, oggi ultranovantenne, ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale.

A cura di Redazione Napoli

L'ex presidente del Calcio Napoli, l'imprenditore Corrado Ferlaino, è stato ricoverato ieri martedì 28 febbraio all'ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni, a causa di un malore. Le sue condizioni di salute dopo il ricovero sono stabili e l'anziano ex imprenditore si è ripreso, come riportato da Valter De Maggio dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ferlaino, ex immobiliarista, ha oggi 91 anni. È stato per tre volte presidente della squadra di calcio azzurra ed è sotto la sua presidenza che il Napoli ha vinto due scudetti (1986-87 e 1989-90) e una Coppa UEFA (1988-89). La sua figura è indissolubilmente legata anche all'arrivo di Diego Armando Maradona, acquistato dal Barcellona nel 1984 per l'allora ingente cifra di 13 miliardi e mezzo di lire.