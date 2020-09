in foto: Immagine di repertorio

Nel circolo ricreativo senza mascherina e senza distanziamento sociale. La Polizia di Stato chiude un locale per 5 giorni in via Cesare Rosaroll, nei pressi della Stazione Centrale, a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid19. Il blitz è scattato stanotte. I poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rilevato anche grossi assembramenti all'esterno del locale.

Assembramenti in via Rosaroll: chiuso un locale per 5 giorni

Gli agenti sono intervenuti su disposizione della Centrale Operativa per segnalazioni di assembramenti in strada. Una volta sul posto, i poliziotti hanno visto numerose persone all'esterno di un circolo ricreativo e, non senza difficoltà, sono riusciti a farle allontanare mentre all'interno dei locali hanno accertato che i presenti non utilizzavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale. Per questo motivo è scattata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per il rischio Covid. Il gestore è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 con la chiusura per 5 giorni.

Controlli delle forze dell'ordine sulle norme anti-Covid

Nelle ultime ore si stanno intensificando i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anti-Covid19. Ieri c'è stato anche un blitz dei carabinieri nelle strade della movida. A San Pasquale i militari dell'Arma hanno multato quattro persone sorprese in strada senza la mascherina obbligatoria. Da giovedì, infatti, in Campania è di nuovo obbligatorio indossare la mascherina protettiva all'aperto, indipendentemente dall'affollamento della strada e dal distanziamento, pena pesanti sanzioni. I quattro giovani infatti sono stati multati per 400 euro ciascuno.