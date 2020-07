Un ufficiale giudiziario della Corte d'Appello di Salerno è risultato positivo al coronavirus; gli uffici sono stati chiusi per la sanificazione, effettuata dall'Asl, potranno riaprire già da lunedì prossimo, 20 luglio. Sono in corso i tamponi alle persone entrate in contatto con il funzionario, che ha riferito al dirigente di essere stato in ufficio martedì e mercoledì scorsi.

L'uomo, nella giornata di ieri, 17 luglio, aveva accusato dei sintomi riconducibili a Covid-19 ed era stato quindi trasportato all'ospedale di Salerno per gli accertamenti del caso. Era stato sottoposto al test rapido, che era risultato positivo. Da qui, la decisione di procedere con il tampone faringeo per accertare il contagio, anche questo risultato positivo. Il dirigente dell'ufficio Nep della Corte di Appello di Salerno ha deciso di chiudere l'ufficio già ieri, in via precauzionale.

I locali frequentati dall'ufficiale giudiziario sono stati già sanificati e l'ufficio potrà essere riaperto già da lunedì prossimo. Il funzionario solitamente si occupa di notifiche ed esecuzioni all'esterno, è stato in ufficio martedì e mercoledì scorsi. Sono intanto in corso le verifiche sulle persone con cui l'uomo è entrato in contatto negli ultimi 14 giorni, il periodo stimato per l'incubazione del virus, che verranno sottoposte ai tamponi.

Nella provincia di Salerno ci sono stati 700 casi di pazienti affetti da coronavirus dall'inizio dell'epidemia, gli attualmente positivi sono 8 (in base ai dati diffusi dall'Asl e relativi al periodo tra l'8 e il 14 luglio 2020). Nei giorni scorsi c'erano stati 5 nuovi positivi nella zona del Carmine: sono risultati contagiati il titolare di un bar, due suoi figli, un dipendente postale e un contatto del barista.