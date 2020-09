Sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine, in Campania, alla luce della nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che, lo scorso 24 settembre e fino al prossimo 4 ottobre, ha sancito nuovamente l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, indipendentemente dall'orario. Nella notte, a Napoli, nei luoghi più frequentati dai giovani, la Polizia di Stato ha verificato il rispetto delle suddette norme anti-Coronavirus: in via Mezzocannone, nel cuore del centro storico partenopeo, questa notte cinque giovani sono stati multati perché, all'esterno di un locale, non indossavano la mascherina e non rispettavano la distanza di sicurezza prescritta, costituendo un assembramento.

In strada senza mascherina: 4 persone multate a Cardito

Durante il fine settimana appena trascorso i controlli mirati alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid, soprattutto nei luoghi più frequentati dai giovani, sono andati in scena anche nella provincia di Napoli. A Cardito, 4 persone sono state multate dai carabinieri perché si trovavano all'esterno di un locale di via Bonavolontà senza indossare la mascherina. Si ricorda che sono previste multe fino a mille euro per coloro che vengono sorpresi in strada sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale o senza osservare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento.

In Campania mascherine obbligatorie: cosa prevede l'ordinanza

Questo quanto dispone l'ordinanza della Regione Campania in vigore fino al prossimo 4 ottobre sull'utilizzo delle mascherine in strada: