Sono 1.546 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania (di cui 147 casi identificati da test antigenici rapidi) su 19.325 tamponi analizzati (di cui 3.001 antigenici) nelle ultime 24 ore. Di questi, 1.319 sono asintomatici, mentre 80 presentano sintomi. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Regione Campania, diffuso oggi, sabato 6 febbraio 2021, ed aggiornato alla mezzanotte di ieri. Il tasso di positività, cioè il rapporto dei positivi sui tamponi fatti, scende all'8,00%, leggermente inferiore rispetto a quello registrato ieri di 9,84% (1.665 positivi su 16.915 tamponi). Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia sale così a 230.392 (di cui 1.980 antigenici) su 2.525.894 tamponi fatti (di cui 39.778 antigenici).

In Campania 9 morti in 48 ore

Nelle ultime 48 ore, in Campania, si registrano purtroppo altri 9 morti. Il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale dunque a 3.888. Mentre si contano 616 guariti del giorno, dato che porta il totale dei guariti dal Covid19 in Campania a 162.264. Il trend dei contagi, quindi, registra un lieve calo nel complesso, rispetto ai giorni scorsi. Ciò nonostante, resta alto il livello d'allerta in Regione Campania. A preoccupare soprattutto gli assembramenti che si stanno registrando in questi giorni in molte strade della Campania, complice anche il bel tempo, nonché l'aumento dei contagi nelle scuole, in particolare medie e superiori. Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che se i contagi continueranno ad aumentare potrebbe firmare un'ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, che continuerebbero a fare lezione solo a distanza. Oggi, intanto, migliaia di persone si sono riversate sul Lungomare di Napoli per godersi la bella giornata di sole e pranzare nei ristoranti.

Il report posti letto su base regionale

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza ordinaria Covid negli ospedali della Campania, ecco di seguito riportati i dati contenuti nell'ultimo bollettino:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 108 (+5)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 1.499 (+9)

** Posti letto Covid e Offerta privata.