Sono 1.823 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino giornaliero. I nuovi casi si riferiscono a 12.652 tamponi analizzati nei laboratori della regione: il tasso di positività, dunque, si attesta a quota 14,40% (ieri era stato del 10,96%, anche questo nettamente più alto rispetto alla media nazionale). Un numero elevatissimo, considerato anche che il lunedì, di norma, è la giornata più "mite" per quanto riguarda i bollettini covid, visto il minor numero di tamponi analizzati nei laboratori alla domenica.

Dei 1.823 nuovi casi positivi, 112 sono risultati positivi ai test antigenici rapidi, gli altri tutti al tampone molecolare: questi ultimi si dividono tra 607 casi sintomatici e 1.104 casi asintomatici. I tamponi antigenici rapidi sono stati complessivamente 1.255 sui 12.652 analizzati nelle ultime 24 ore. Aumenta ulteriormente il numero dei decessi: con i 35 morti registrati nelle ultime 24 ore, sale a 4.719 il bilancio delle vittime della pandemia in Campania. I guariti del giorno sono invece 1.737, che portano il totale a 203.680 persone guarite dal Coronavirus.

Aumentano anche i ricoveri negli ospedali, che superano le 1.700 unità: sono 161 le persone nei reparti di terapia intensiva, con altre 1.543 persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria. Da inizio pandemia, in Campania si contano 305.445 casi positivi (di cui 10.818 positivi ai tamponi antigenici), a fronte di 3.263.727 tamponi analizzati, 164.268 dei quali antigenici rapidi.

Intanto, De Luca "blinda" ulteriormente la Campania. Stop agli spostamenti verso le seconde case in tutta la regione. Vietati anche gli esami di scuola guida, i corsi di teatro e di lingua. Per il trasporto pubblico, il "coefficiente di riempimento" che non dovrà essere superiore al 50 per cento. L'ordinanza è la numero 9 del 2021 ed è stata firmata dal Presidente Vincenzo De Luca nella giornata di oggi.