Sono 1.658 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 20.254 tamponi analizzati (di cui 3.415 antigenici) nelle ultime 24 ore. Di questi 215 casi sono stati identificati da test antigenici rapidi. E si contano purtroppo anche 14 deceduti per Covid19, di cui ​9 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri​. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Campania, diffuso oggi, domenica 21 febbraio 2021, ed aggiornato alla mezzanotte di ieri. Il tasso di positività quindi, cioè il numero di positivi rispetto ai tamponi analizzati, sale all'8,18%, rispetto all'8,02% di ieri quando si contavano 1.677 i nuovi casi di Coronavirus in Campania su 20.893 tamponi analizzati.

La Campania da oggi, 21 febbraio, è tornata in zona arancione Covid, con nuove limitazioni per quanto riguarda gli spostamenti e le attività di ristorazione. Sui 1.658 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, 1.328 sono asintomatici, mentre 115 sono sintomatici. I dati, in questo caso, si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Numeri che fanno salire il totale dei positivi dall'inizio della pandemia, a marzo 2020, a 253.116 (di cui 4.081 individuati tramite test antigenici), con un totale di tamponi di 2.794.759 (di cui 81.944 antigenici)​. Il totale dei deceduti sale invece a 4.120. Mentre sono 702 i guariti del giorno, che portano a 177.702 i guariti totali.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 120 (+8)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.300 (+11)

** Posti letto Covid e Offerta privata.