Sono 1.637 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 18.393 tamponi analizzati. Questi i dati delle ultime 24 ore pubblicati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, che ha diramato il consueto bollettino quotidiano dell'emergenza Coronavirus in regione. Ieri erano stati 1.694 i nuovi casi di Coronavirus in regione, su 21.458 tamponi analizzati. Dati che continuano a far registrare un aumento dei contagi in questo 2021, ma non solo di questi. Dei 1.637 nuovi positivi, ci sono 139 casi identificati dai test antigenici rapidi. Per quanto riguarda i positivi emersi da quelli molecolari, sono 68 i sintomatici contro i 1.430 asintomatici. Dei 18.393 tamponi analizzati, 3.125 sono antigenici rapidi.

I decessi hanno quasi raggiunto quota 4mila da inizio pandemia, con i 15 morti registrati nelle ultime 24 ore: 3.981 in tutto. I guariti di oggi sono 583, che portano il totale a 168.249 casi. Stabili invece i ricoveri in ospedale: sono 106 le persone in terapia intensiva in Campania, a cui si aggiungono i 1.399 ricoverati in degenza ordinaria. Complessivamente sono 239.562 (di cui 2.752 antigenici) i casi di CoViD-19 in tutta la regione da inizio pandemia, con 2.629.484 (di cui 56.498 antigenici)​ tamponi totali analizzati.

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha intanto parlato come di consueto in una diretta su Facebook per fare il punto sulla situazione Covid in Campania, spiegando che "stiamo già registrando un aumento forte dei contagi", e che "se nel prossimo weekend non ci saranno misure, diventerà inevitabile uscire dalla zona gialla. Abbiamo di nuovo le corsie di ospedali quasi ingolfate, per fortuna non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando, avendo davanti il pericolo delle varianti", ha aggiunto ancora De Luca. Resta invece zona gialla Covid la Campania anche nella seconda settimana di febbraio. Il monitoraggio condotto settimanalmente dall'Istituto superiore di Sanità col ministero della Salute ha infatti rileva un indice di contagiosità medio, pari a circa lo 0,8 con un rischio classificato come "moderato".