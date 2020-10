L'Unità di Crisi della Regione Campania ha elaborato il protocollo anti diffusione Sars-Cov-2 wedding e cerimonie, ovvero le regole da rispettare nel corso di questo genere di eventi. Tra le norme previste, l'impossibilità di organizzare buffet, l'obbligo di assegnare i posti seduti e di indossare sempre le mascherine quando non si è al tavolo e il divieto di ballare e di svolgere qualsiasi tipo di attività che comporti un assembramenti. Da lunedì 5 ottobre, come previsto dall'ordinanza numero 76 della Regione Campania, sarà di nuovo possibile svolgere ricevimenti con oltre 20 partecipanti, a condizione che vengano rispettate le norme del protocollo; le misure hanno validità fino a martedì 20 ottobre.

Gli organizzatori di eventi e ricevimenti e i gestori dei locali e delle strutture ricettive dovranno comunicare all'Unità di Crisi della Regione Campania (all'indirizzo mail ricevimenti.covid19@regione.campania.it) ogni 7 giorni "il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l'inoltro alle forze dell'ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della Asl per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte". Il testo completo del protocollo è disponibile a questo link.

Tra le norme previste, il rispetto delle distanze minime tra gli utenti e tra i tavoli: un metro tra le persone (schiena contro schiena) e tra i tavoli, e allo stesso tavolo non potranno essere seduti più di 6 commensali (con eccezione prevista esclusivamente per i tavoli in cui saranno sedute persone conviventi). Le distanze dovranno essere indicate con apposita segnaletica orizzontale e, nel caso non fosse possibile rispettarle, sarà necessario usare barriere di protezione alte minimo 1,60 metri.

Si dovranno preferire, ove possibile, i luoghi all'aperto e in ogni caso gli ambienti dovranno essere preventivamente sanificati. Saranno vietati in ogni caso i ricevimenti a buffet (è consentito il servizio al tavolo da parte del personale di sala, anche per quanto riguarda le bevande).

Regole per i matrimoni in Campania: vietati balli e buffet

All'ingresso agli ospiti, che dovrà essere regolato dal personale per evitare assembramenti, verrà rilevata la temperatura (con accesso non consentito in caso sia maggiore di 37,5 gradi) e sarà obbligatorio indossare le mascherine sempre, eccetto quando si è seduti al proprio tavolo. Vietati, inoltre, i balli e qualsiasi forma di festeggiamento che determini assembramento.

I gestori della struttura dove si tiene il ricevimento dovranno nominare un responsabile, che dovrà "rispondere personalmente della attuazione di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagi nelle cucine e in tutte le fasi di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché nelle attività dei camerieri e del personale di sala" e di un responsabile che sarà "chiamato a rispondere personalmente della osservanza delle norme di distanziamento interpersonale e delle altre norme di sicurezza da parte dei partecipanti al ricevimento".