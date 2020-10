Si registra nuovamente un record di nuovi casi di Coronavirus in un giorno in Campania: come si legge nell'ultimo bollettino, diramato dall'Unità di Crisi regionale alle 17 di ieri – e relativo alla mezzanotte precedente – sono 1.760 i nuovi casi, emersi dall'analisi di 13.878 tamponi. Il numero totale dei contagiati in Campania dall'inizio della pandemia sale dunque a 30.848, a fronte di 802.965 tamponi analizzati. Nelle ultime ore si registrano anche 106 guariti, che fanno salire il computo totale a 8.838, mentre a referto ci sono purtroppo anche 11 decessi (totale 545): come fa sapere l'Unità di Crisi, però, i decessi non si riferiscono alle ultime 24 ore, ma al periodo che va dal 17 al 20 ottobre. Per quanto riguarda la situazione degli ospedali in Campania, la Regione fa sapere che su 1.100 posti di degenza ordinaria, 996 sono occupati, mentre per quanto riguarda le terapie intensive, su 227 posti, sono 85 quelli occupati.

Covid Campania, da domani scatta il coprifuoco

A partire da domani, venerdì 23 ottobre, come disposto dall'ordinanza numero 82 del governatore Vincenzo De Luca, in Campania entrerà in vigore il coprifuoco: tutte le attività commerciali resteranno chiuse dalle 23 alle 5 del giorno successivo. Le scuole restano chiuse, mentre sono vietati gli spostamenti interprovinciali senza vi siano valide motivazioni (salute, lavoro), per i quali torna l'autocertificazione.

Coronavirus, i numeri della Campania: guariti, decessi e contagi