Ci sono altri 6 nuovi casi di positività al coronavirus in Campania, a fronte però soltanto di 276 tamponi analizzati. Questo il dato comunicato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione nel consueto aggiornamento delle 17 e che comprende i dati delle 24 ore precedenti. Dall'inizio della pandemia di Coronavirus, dunque, sono 4.833 in totale i positivi su 312.536 tamponi analizzati complessivamente.

I mini focolai sotto controllo in quattro province

Esclusa la provincia di Benevento, che dal 27 giugno non registra né nuovi casi, né altri ancora attivi, nelle altre quattro province della Campania sembrano essere sotto controllo i mini-focolai emersi (per caso) nelle ultime settimane. Il primo a finire sotto era stato quello di Mondragone, nel Casertano, dove il numero totale dei contagiati dopo la scoperta del focolaio nei palazzi ex Cirio è di poco più di novanta persone complessive. Appare sotto controllo anche quello della valle del Serinese, ad Avellino, e quello del quartiere Carmine di Salerno, nel capoluogo della valle dell'Irno. L'ultimo mini-focolaio emerso in questi giorni in ordine temporale è quello all'interno del campo rom di Secondigliano, a Napoli. In quasi tutti i mini-focolai la scoperta è stata dovuta a donne che si erano recate in ospedale per partorire e che sono state sottoposte a controlli preventivi, dai quali è emersa la loro positività.

Coronavirus in Campania: guariti, decessi e ricoveri

Sono 34 le persone ricoverate con sintomi da coronavirus in Campania: dieci in meno rispetto al giorno precedente. Di nuovo vuote le terapie intensive, dove c'era una sola persona in tutta la regione. Aumentano invece le persone in isolamento domiciliare (diciotto casi in più). Un dato incoraggiante arriva dai guariti, che sono 4, per un totale di 4.104 persone, mentre i decessi restano fermi a 433. Questi i dati aggiornati, come comunicato dalla Protezione Civile Nazionale: