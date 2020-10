Sono 769 i nuovi casi di positività al coronavirus in Campania: numeri da record, nonostante il numero di tamponi sia anche più basso delle 24 ore precedenti (9.549). Numeri che confermano il momento di forte sofferenza della regione che, fino a metà agosto, sembrava essersi liberata dall'incubo e che invece ha visto una velocissima ripresa della crescita dei contagi, tanto da farne registrare oltre 5mila nel solo mese di settembre: ed in questi primi 9 giorni di ottobre, i numeri dicono già 4.101 casi registrati, con il record nero precedente che si appresta ad essere letteralmente "stracciato". Oggi alle 17, come di consueto, ci sarà l'aggiornamento relativo alle ultime 24 ore comunicato dalla Protezione Civile.

Covid, dopo il settembre nero un ottobre iniziato peggio

Oltre al record "personale" di casi, la Campania ottiene altri due brutti record: quello di maggior numero di ricoverati in terapia intensiva d'Italia (63), ed il secondo posto per numero di ricoveri di sintomi (576), che consente alla regione di essere anche la seconda a livello nazionale per numero di ricoverati complessivi (639), dietro solo al Lazio (che però ha meno ricoverati in terapia intensiva). Superata, dopo la Liguria, anche la Toscana per numero di casi positivi da inizio pandemia: sono 17.233, che ne fanno la sesta regione appena dietro il Lazio. Per numero di casi invece attualmente positivi, la Campania è dietro alla sola Lombardia, con uno "scarto di appena poco più di mille casi.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi

Aumentano ancora i ricoverati in Campania: 576 le persone ricoverate nei reparti ordinari dei Covid Center, più altre 63 che invece si trovano in terapia intensiva, per un totale di A queste 639 persone ricoverate si aggiungono altre 8.958 in isolamento domiciliare, che portano il totale a 9.597 i casi attualmente positivi in regione. Altri 117 i guariti, che salgono così a quota 7.161, ma ben 5 morti in 24 ore, per un totale di 475 decessi da inizio pandemia. Questo, infine, il riepilogo dei dati sulla pandemia in Campania: