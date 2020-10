La Campania ha superato la Liguria per numero di contagi da coronavirus da inizio pandemia: decisivi i 401 di oggi, che portano il totale a 13.925 casi, permettendo così di scavalcare la regione ligure, che con i suoi 162 di oggi arriva a 13.748 e per la prima volta si trova sotto la Campania per numero di casi totali. Un record poco invidiabile per la Campania, che nel mese di settembre è stata letteralmente travolta da quella che il presidente Vincenzo De Luca ha già definito "seconda ondata di coronavirus".

Si chiude così un settembre nero per la Campania sotto il punto di vista dei contagi da coronavirus: la regione campana è infatti diventata anche la terza per numero di casi attualmente attivi (dietro Lombardia e Lazio), e che è la seconda regione d'Italia per numero di ricoveri. Già da diversi giorni è tornato l'obbligo delle mascherine anche all'aperto, ma si attendono ora i primi bilanci dopo la riapertura delle scuole (slittata in regione di diversi giorni rispetto al resto d'Italia, dove hanno riaperto il 14 settembre, con in alcuni comuni dove le lezioni sono riprese appena da inizio ottobre).

Vincenzo De Luca ha intanto emanato un'ordinanza con cui limita la movida, diventata capro espiatorio della seconda ondata di coronavirus in Campania: ordinanza che però ha causato anche molto caos, tanto che dopo che anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris l'aveva duramente attaccata, da Palazzo Santa Lucia è arrivata prima una modifica e poi una sorta di dietrofront parziale. De Luca ha puntato il dito anche contro i controlli delle forze dell'ordine, "sparite dalla Campania" e dunque colpevoli dei mancati controlli delle misure di sicurezza in strada.