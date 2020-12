Sono 927 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania, a fronte di 15.130 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Di questi, 62 sono i sintomatici e 865 gli asintomatici. Il tasso di positività di oggi è dunque pari al 6,12%, a fronte di un valore pari a 9,52% in regione da inizio pandemia, con 177.527 contagi totali su 1.860.023 tamponi analizzati. Numeri che certificano, dunque, il calo dei contagi in regione, che nelle prossime ore potrebbe diventare zona gialla, al netto di ulteriori restrizioni imposte dal governo centrale e dalla Regione Campania stessa in vista delle festività.

Sono invece 1.656 i ricoverati per CoViD-19 nei reparti di degenza ordinaria, cui si aggiungono i 119 ricoveri in terapia intensiva. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è pari a 2.530 casi, portando il totale a 88.502 persone negativizzatesi al virus. I decessi registrati nell'ultima giornata sono invece 48, che portano così il totale a 2.472 persone decedute da inizio pandemia. Dicembre è già diventato, dunque, il secondo mese più tragico dal punto di vista dei decessi, dietro secondo a novembre che, in 30 giorni, vide ben 1.045 decessi. Una tragica media, dunque, quella degli ultimi mesi dell'anno, che hanno fatto registrare un record di morti in Campania come non si era affatto visto da inizio pandemia.

Intanto, il presidente regionale Vincenzo De Luca ha parlato nella giornata di oggi della possibilità di una riapertura delle scuole a gennaio, dopo le festività. "L'anno scolastico? Se riprenderà… io ho i miei dubbi, ma decideremo a inizio gennaio 2021", ha spiegato De Luca, che dunque lascia intendere di voler capire prima i dati del contagio terminate le feste imminenti, quando cioè si rischiano più contatti "proibiti" rispetto agli altri giorni e dunque maggior rischio di contagio tra le mura domestiche ma anche tra amici e conoscenti.