Un nuovo caso di coronavirus a Pozzuoli: si tratta di una donna che, fa sapere il sindaco Vincenzo Figliolia, fa parte della rete ospedaliera. Le condizioni della donna sono buone, ma sono scattati tutti i protocolli di sicurezza previsti in queste situazioni. Si cerca ora di ricostruire i contatti avuti dalla donna e completare così in primis il cosiddetto "link epidemiologico" (ovvero come la donna sia entrata in contatto con il virus: se si tratta di un caso già noto di positività, altrimenti vorrebbe dire che la donna potrebbe aver contratto il coronavirus da un asintomatico che non sa di essere portatore), e soprattutto tutti i contatti veri e propri avuti dalla donna in questi giorni, in modo da poterli sottoporre a controlli ed eventualmente a tamponi.

Quello della donna è il caso numero 99 nella cittadina di Pozzuoli da inizio pandemia: il comune flegreo è stato uno dei più colpiti dal coronavirus, ed attualmente fa registrare quattro casi ancora attivi. Dei 99 emersi finora, ai quattro attualmente positivi (compresa la donna risultata positiva nelle scorse ore) si aggiungono 82 completamente guariti e 13 decessi. Numeri tra i più alti in regione, anche in rapporto alla popolazione residente (circa 80mila persone). A comunicare il nuovo caso di positività è stato lo stesso sindaco del comune puteolano, Vincenzo Figliolia, che ha spiegato: "una nostra concittadina è risultata positiva al test Covid-19. Me ne ha dato notizia poco fa l'Unità di Crisi della Regione Campania, informandomi che si tratta di una persona appartenente alla rete ospedaliera. Si sta completando il link epidemiologico della contagiata per rintracciare tutti i possibili contatti".