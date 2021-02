Sono 229 i contagi da Coronavirus registrati a Napoli nelle ultime 24 ore – di cui 99 già positivi di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro e 130 nuovi casi – su 1.229 tamponi analizzati: questo il bollettino diramato dall'Azienda sanitaria locale nella giornata odierna e aggiornato alla mezzanotte. L'indice di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, è del 10,58 percento. Il dato è in trend con quello dell'intera regione: anche in Campania, oggi, l'indice di positività ha nuovamente superato il 10 percento. Nelle ultime 24 ore, nel capoluogo campano, come si evince ancora dal bollettino quotidiano dell'Asl Napoli 1 Centro, si sono registrati anche 5 decessi (1.133 dall'inizio della pandemia), mentre un dato molto positivi arriva dal numero dei guariti, che sono stati invece 259 (38.722 dall'inizio della pandemia). Si registra anche un -3 alla voce dei ricoveri in ospedale e un -1 alla voce dei ricoveri in terapia intensiva, mentre è -132 la voce delle persone in isolamento domiciliare.

Covid Napoli, la situazione negli ospedali

Nel bollettino quotidiano dell'Asl Napoli 1 Centro viene reso noto anche lo stato di occupazione dei Covid Center della città. Ecco di seguito i dati relativi alle ultime 24 ore.