Sono 966 i nuovi casi di Coronavirus in Campania: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Sono stati 9.509 in tutto i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore nei laboratori regionali, di cui 795 antigenici. Dei nuovi casi, 51 sono risultati positivi ai tamponi antigenici rapidi. Per quanto riguarda i positivi ai tamponi molecolari, 44 sono sintomatici e 871 risultano invece asintomatici.

I nuovi decessi registrati sono 16, per un totale di 4.022 morti da inizio pandemia. I guariti totali sono invece 170.804 , con 888 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La situazione negli ospedali della Campania vede 107 persone ricoverate in terapia intensiva, cui si aggiungono altre 1.281 persone nei reparti di degenza ordinaria. Da inizio pandemia, sono 243.882 (di cui 3.116 antigenici) i casi totali in Campania, con 2.679.393 (di cui 64.083 antigenici)​tamponi complessivi analizzati.

Ma a tenere banco è l'indice di contagio che, nelle ultime settimana, ha ripreso a salire: quest'oggi è di nuovo sopra il 10% il rapporto tra tamponi analizzati e tamponi risultati positivi. Solo negli ultimi 7 giorni si sono registrati oltre 10mila nuovi casi di Coronavirus in Campania, con il recordi di 1.751 in un solo giorno lo scorso 13 febbraio. Oggi, la Regione Campania ha anche comunicato che il 25% dei casi positivi in Campania sono legati alla cosiddetta "variante inglese", che sembra iniziare a diffondersi rapidamente in tutte le regioni: Palazzo Santa Lucia ha spiegato che un caso su quattro è ormai da considerarsi in Campania dovuto proprio alla variante, definita "inglese" (o "britannica") perché isolata per la prima volta proprio sull'isola.