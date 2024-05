video suggerito

Coppia mangia al sushi e va via senza pagare, il locale mette il video sui social: “Rispettate il nostro lavoro” Accade a Nola, nella provincia di Napoli. Il proprietario del ristorante ha pubblicato un video della coppia di clienti che è andata via senza pagare, pregandola di tornare e saldare il conto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mangiare a sbafo. A scrocco. Consumare un pasto senza pagarlo. Qualunque sia la terminologia utilizzata per indicarlo, è quello che ha fatto una coppia che, dopo aver consumato una cena a base di sushi in un ristorante di Nola, nella provincia di Napoli, si è alzata dal tavolo ed è uscita dal locale, senza saldare il conto, come se nulla fosse successo.

A rendere noto quanto accaduto è stato lo stesso ristorante, Shinko Sushi, a Nola, appunto, che su TikTok ha pubblicato un video nel quale è stata immortalata la coppia "furbetta". In sovrimpressione al video si legge: "Chiediamo alla gentile clientela di rispettare il nostr lavoro. Vi chiediamo di venire a saldare il conto del tavolo 104".

Decine i commenti degli utenti che sono comparsi sotto al video del ristorante e che condannano il gesto della coppia; in molti, inoltre, si chiedono come i due clienti avessero sperato di farla franca, dal momento che, nella stragrande maggioranza delle attività commerciali, ci sono sempre telecamere di sicurezza.