Coppia di ventenni uccisa in via Terracina, l’uomo che li ha investiti va agli arresti domiciliari Scattato l’arresto per il 34enne che a fine settembre investì e uccise due ragazzi a Fuorigrotta: è ai domiciliari per duplice omicidio stradale.

A cura di Redazione Napoli

Le due giovani vittime, Lucia Morra e Francesco Altamura

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il 34enne che era guida dell'automobile con targa estera che aveva travolto e ucciso Lucia Morra e Francesco Altamura in via Terracina, nella periferia Occidentale di Napoli; l'uomo, identificato subito dopo l'impatto, napoletano e residente in zona, era stato denunciato per duplice omicidio stradale; la misura cautelare, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stata eseguita nel primo pomeriggio di oggi, 21 novembre.

L'incidente risale alla notte del 30 settembre scorso. I due ragazzi, 23 anni lui e 20 lei, entrambi residenti nella zona collinare di Napoli, stavano viaggiando in scooter quando si erano scontrati frontalmente con un'Audi che percorreva via Terracina nel senso opposto di marcia. L'impatto, tremendo, non aveva lasciato scampo ai due ragazzi; nonostante indossassero il casco protettivo erano deceduti sul colpo, inutile qualsiasi tentativo di soccorso. Per la ricostruzione della dinamica erano intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica Stradale (guidata dal capitano Antonio Muriano) della Polizia Locale di Napoli.

L'area dell'impatto non sarebbe coperta da telecamere di sorveglianza. Secondo i primi rilievi l'automobile, che procedeva ad alta velocità, aveva invaso la corsia opposta, centrando il mezzo a due ruote. I due veicoli erano stati sottoposti a sequestro, così come il telefono del 34enne per capire se al momento dell'impatto lo stesse utilizzando. L'uomo era stato sottoposto agli accertamenti di rito per verificare l'eventuale assunzione di droghe o alcol; le salme dei due ragazzi erano stati trasportati all'obitorio per l'autopsia.