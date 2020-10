“Studio per non sprecare il tempo in carcere, voglio una prospettiva di vita diversa”. Parla così Nello Mormile – il giovane Dj che nel 2015 si schiantò contromano in Tangenziale, nei pressi dello svincolo di Agnano – davanti al ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, in visita al carcere di Secondigliano, dove Mormile sta scontando la pena. Era la notte del 25 luglio di 5 anni fa quando Mormile percorse, contromano e a fari spenti, un lungo tratto della Tangenziale di Napoli di ritorno dalla zona Flegrea, fino all'impatto con una macchina che veniva dal senso opposto. Quel tragico incidente costò la vita alla fidanzata di Nello, Livia Barbato, studentessa con la passione per la fotografia, e ad Aniello Miranda, imprenditore 48enne di Torre del Greco, che guidava la sua auto (nel senso di marcia corretto) per andare a lavoro.

Mormile oggi sta scontando la pena nell'istituto di Secondigliano, e frequenta il polo universitario penitenziario regionale per i detenuti della Campania. Quest'anno si iscriverà al terzo anno del corso di laurea in Scienze Nutraceutiche e ha raccontato la sua esperienza durante un convegno sul diritto allo studio in carcere alla presenza del ministro dell'Università Gaetano Manfredi e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis. “Per alcuni – ha spiegato Nello Mormile – studiare era un desiderio, per altri è un modo per non sprecare il tempo che si trascorre in carcere. Per altri ancora, un tentativo per avviare un percorso nuovo e immaginare una prospettiva di vita diversa. Ci sarebbe bisogno di una maggiore valorizzazione non solo del percorso personale del singolo, ma anche della prospettiva di vita futura di ognuno".