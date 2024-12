Controlli nella movida a Chiaia: raffica di multe, patenti e auto sequestrate con il nuovo Codice della strada

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Entrato in vigore ormai da due settimane, il nuovo Codice della Strada introduce misure e sanzioni più severe per gli automobilisti. Nel corso del fine settimana appena trascorso, nel quartiere Chiaia, fulcro della movida napoletana, gli agenti dell'Unità Operativa GIT Motociclisti della Polizia Municipale hanno operato numerosi controlli: sono state decine le multe elevate, così come altrettante sono state le patenti e le vetture sottoposto a sequestro.

In particolare, in piazza Vittoria, gli agenti hanno controllato 36 persone: 4 sono risultate positive all'alcol, mentre una alla droga. Tra i soggetti in stato di ebbrezza, anche un neopatentato: per loro, il Codice della strada prevede che non possano assumere alcol prima di mettersi alla guida, mentre per tutti gli altri automobilisti la soglia massima è quella dello 0,5. Due le persone deferite alla competente Autorità Giudiziaria, mentre 4 sono state le patenti ritirate.

E ancora, non molto distante, in piazza Sannazzaro, ancora i motociclisti della Polizia Municipale hanno elevato 35 multe, sottoponendo a sequestro o fermo amministrativo 5 veicoli e procedendo alla sospensione di 10 patenti. Tra i verbali elevati 1 per guida senza patente, 1 per mancanza di copertura assicurativa, 17 per omesso uso delle cinture di sicurezza, 6 per non aver usato il casco e 8 per uso del telefonino alla guida.