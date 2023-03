Controlli antidroga dei carabinieri a scuola: denunciato 15enne a Salerno, aveva un coltello Controlli dei carabinieri nella scuola “Virtuoso” di Salerno: trovate piccole quantità di stupefacenti, uno studente denunciato perché aveva un coltello.

A cura di Nico Falco

Un 15enne, studente di un istituto alberghiero di Salerno, è stato denunciato dai carabinieri: aveva portato in classe un coltello, che teneva nello zaino. È stato scoperto nel corso dei controlli all'interno del plesso scolastico, parte del quadro di interventi messi in campo dai carabinieri nell'ottica di contrasto e prevenzione allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti tra giovanissimi.

I militari della Compagnia di Salerno, col supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno svolto i controlli mirati all'interno dell'istituto alberghiero "R. Virtuoso" di Salerno, attività svolta d'intesa con la dirigente scolastica. I cani antidroga hanno setacciato la struttura e sono stati rinvenuti e sequestrati piccoli quantitativi di hashish e marijuana, che erano stati nascosti in aree comuni del plesso scolastico; probabilmente chi li aveva portati a scuola se ne era disfatto poco prima, quando i militari erano arrivati nella scuola, per evitare di essere trovato in possesso degli stupefacenti nel corso di un eventuale controllo dei carabinieri.

Inoltre è stato trovato il coltello, che era nello zaino di uno studente quindicenne; il giovanissimo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno per porto abusivo di armi da taglio. L'attività di prevenzione, fanno sapere i carabinieri, proseguirà anche nei prossimi mesi, sempre in collaborazione con i dirigenti delle scuole nelle quali verranno svolti i controlli, "per prevenire e reprimere tali fenomeni ma anche per una sempre più diffusa sensibilizzazione alla cultura della legalità".