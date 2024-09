video suggerito

Controlli antidroga davanti alla discoteca di Bagnoli, arrestato spacciatore La Polizia ha arrestato un 45enne nel parcheggio antistante il "Club Partenopeo", è stato bloccato mentre vendeva droga a un cliente.

A cura di Nico Falco

Gli agenti del commissariato Bagnoli, appostati in borghese vicino alla discoteca, li hanno visti allontanarsi e hanno assistito allo scambio tra droga e soldi. Dopo un breve inseguimento sono stati bloccati entrambi, uno di loro è stato trovato in possesso di marijuana, hashish e cocaina. A finire in manette, nella serata di ieri, 8 settembre, un 45enne di Pozzuoli, A. C., con precedenti di polizia anche specifici, che ora dovrà rispondere di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

L'uomo è incappato nei controlli svolti, in abiti civili, in occasione della serata "Martinez Brothers", organizzata nella discoteca "Club Partenopeo" di via Coroglio, evento a cui hanno preso parte circa 5mila persone. Vista l'enorme affluenza i poliziotti avevano predisposto un piano ad hoc, prevedendo che tra i clienti in attesa potessero annidarsi spacciatori con le tasche piene in particolare di droghe sintetiche.

Mentre erano all'esterno del locale, nell'area parcheggio, i poliziotti hanno notato due persone che confabulavano e subito dopo si allontanavano verso un'area più isolata; le hanno seguite e hanno così assistito al passaggio di soldi e stupefacenti. Si sono qualificati e, mentre il cliente si è subito fermato, l'altro ha buttato a terra una busta e ha tentato di scappare verso la folla ma è stato raggiunto e bloccato. Nell'involucro, recuperato, c'erano 1.5 grammi di cocaina, quasi tre grammi di hashish e circa 10 grammi di marijuana, tutto già diviso in dosi per la vendita, e 5 pastiglie droghe sintetiche di vario colore; rinvenuti e sequestrati, inoltre, 180 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.