Controlli alimentari a Napoli: chiusi 4 laboratori di pasticceria, sequestrati 2.700 chili di cibo L’Asl Napoli 1 Centro e i carabinieri del Nas hanno controllato numerosi esercizi commerciali in città: 24.500 euro le multe elevate complessivamente.

Si intensificano i controlli a tutela della salute dei consumatori dell'Asl Napoli 1 Centro, in città, visto l'approssimarsi del Natale. Nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14 e venerdì 16 dicembre, il personale del Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) hanno controllato numerosi esercizi commerciali del capoluogo campano: in totale, sono stati sequestrati 2.700 chili di cibo considerato pericoloso per la salute e sono state elevate multe per 24.500 euro.

Chiusi laboratori di pasticceria, forni e depositi

Nella fattispecie, sono stati 11 i negozi controllati dal personale dell'Asl e dai militari dell'Arma: una macelleria, sette pasticcerie, un pub, un ristorante e un panificio. Al termine delle operazioni, è stata disposta la chiusura di quattro laboratori di pasticceria, un locale per la vendita di prodotti da forno, un deposito e una linea di produzione di dolci per celiaci. Come detto precedentemente, sono stati 2.700 i chili di alimenti sequestrati (in particolar modo prodotti da forno e carne), mentre sono state 15 le sanzioni erogate, per un totale di 24.500 euro.

I controlli dell'Asl Napoli 1 Centro e dei carabinieri del Nas andranno avanti anche nei prossimi giorni per salvaguardare la salute dei cittadini e dei consumatori e per garantire la sicurezza alimentare.