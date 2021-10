Controlli ai baretti dello spritz ai Quartieri Spagnoli, sanzionati 5 locali Cinque locali degli spritz dei Quartieri Spagnoli sono stati sanzionati dalle forze dell’ordine per diverse irregolarità emerse durante un servizio straordinario di controllo del territorio; contestati occupazione abusiva di suolo pubblico e assenza di tracciabilità dei prodotti. Complessivamente controllate 263 persone, delle quali 19 sanzionate perché senza mascherina anti Covid-19.

A cura di Nico Falco

Controlli alla viabilità, sul rispetto delle norme anti Covid, ma anche verifiche specifiche ai locali della zona: tutto nel calderone del servizio straordinario di controllo del territorio interforze organizzato dalla Questura di Napoli che si è svolto nella zona dei Quartieri Spagnoli, nel centro storico, e che ha visto impegnati gli agenti del commissariato Montecalvario, carabinieri, i finanzieri dei comandi provinciali di Napoli e la Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Nel corso delle verifiche sono stati sanzionati cinque locali: "Ciko Spritz", "Cammarota Spritz" e "Spritz e baracche" per occupazione abusiva di suolo pubblico, dopo che gli operanti hanno accertato che le autorizzazioni non corrispondevano all'area effettivamente utilizzata dai tre esercizi; "Pisa Dog" perché privo di nulla osta per l'impatto acustico; durante i controlli al "Vienetenne", condotti insieme ai carabinieri del Nas, sono state infine trovate 43 bottiglie di liquore prive di indicazione sulla provenienza, pertanto i prodotti (del valore di circa 500 euro) sono stati sequestrati e l'attività è stata sanzionata per mancanza dei requisiti di tracciabilità.

Complessivamente durante il servizio straordinario sono state identificate 263 persone, delle quali 2 sanzionate amministrativamente per detenzione di stupefacenti per uso personale (trovate in possesso di un grammo di marijuana e di uno di hashish) e 19 sanzionate per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 in quanto prive di mascherina. Controllati, inoltre, 61 veicoli, di cui 2 sottoposti a fermo amministrativo, 5 sottoposti a fermo amministrativo finalizzato alla confisca, 3 rimossi per sosta vietata; contestate 20 violazioni al Codice della Strada. Una persona è stata denunciata per guida senza patente, in quanto recidiva nel biennio.