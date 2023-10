Contenitore con l’acido cade dal balcone, colpita una ragazza incinta: paura ad Avellino La giovane, 22 anni, è stata colpita dal liquido caduto da un balcone: soccorsa, è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura ad Avellino nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 ottobre: una giovane di 22 anni, incinta del suo primo figlio, è stata colpita con dell'acido. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, si è trattato di un incidente e non di un gesto volontario: la 22enne, originaria di Atripalda, nella provincia irpina, stava camminando in via Piave, intorno alle 18 di ieri, quando si è trovata il liquido addosso: da quanto si apprende, un contenitore con dell'acido sarebbe caduto dal balcone di un edificio che sorge sulla strada, sul quale si stavano effettuando alcuni lavori.

La giovane è stata prontamente assistita dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, è trasportata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata ricoverata per tutti gli accertamenti del caso, legati anche alla gravidanza: da quanto si apprende, la 22enne avrebbe riportato ustioni causate dal contatto con l'acido.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuati tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.