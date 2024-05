video suggerito

Il futuro del giornalismo, dibattito al Consolato francese a Napoli Come si informano le persone? Ci troviamo dinanzi ad una crisi del giornalismo? È l’argomento del dibattito di venerdì 17 maggio al consolato di Francia con. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Futuro del Giornalismo: il lettore perduto” è l'argomento di cui si discuterà venerdì 17 maggio, a Napoli, dalle ore 16.30, nella sede del Consolato di Francia, in via Francesco Crispi, 86, dove si terrà l'annuale conferenza-dibattito sullo stato di salute del giornalismo italiano. Come si informano i giovani? Come si informano le persone? Ci troviamo dinanzi ad una crisi del giornalismo che sarà sostituito da altre forme di informazione?

Ne discuteranno in campo aperto il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, la vicepresidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Ginevra Cerrina Feroni, Gabriel Kahn, professore di giornalismo all’Università della Sud California, Maurizio De Giovanni, scrittore ed altri autorevoli ospiti, introdotti e moderati da Antonio Rossano, giornalista e direttore scientifico di Interskills. Ci saranno i saluti istituzionali del Console Generale di Francia, Lise Moutoumalaya, che ha co-organizzato l'evento, di Gennaro Annunziata, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli che patrocina l'incontro e Carlo Porcaro, portavoce del sindaco di Napoli.