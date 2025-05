video suggerito

Consegna di droga a domicilio al Vomero, incensurati arrestati all'uscita della Tangenziale I carabinieri hanno arrestato un 21enne e un 22enne, trovati in possesso di una trentina di grammi tra hashish e marijuana: stavano consegnando gli stupefacenti ad un cliente.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una trentina di grammi tra marijuana e hashish, anche alcuni spinelli già pronti: merce in corso di consegna, quella che i carabinieri hanno trovato nelle tasche di due giovani bloccati tra le strade del Vomero. Per i due, entrambi incensurati, sono scattate le manette per spaccio di droga: è stato appurato che stavano consegnando gli stupefacenti a domicilio. Gli arresti sono stati effettuati nella notte scorsa, nell'ambito di un servizio a largo raggio dei militari della Compagnia Vomero incentrato sulla movida napoletana.

Nel corso dei controlli sono state identificate 137 persone e controllati 33 veicoli. I due giovani, 21 e 22 anni, napoletani, sono stati bloccati all'uscita della tangenziale. Sono stati perquisiti ed è stato trovato lo stupefacente: 19 grammi di marijuana, 13 di hashish e 6 spinelli. Recuperati anche 680 euro in contanti, anche questi finiti sotto sequestro in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per droga sono state anche denunciate due persone: un 36enne del centro storico, visto cedere una dose di crack mentre era in sella uno scooter sebbene non avesse mai conseguito la patente, e a cui sono stati sequestrati 650 euro in contanti; un 44enne di Mugnano di Napoli, che addosso aveva 625 euro.

Quattro ragazzini sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di piccole quantità di droga. Sono stati infine denunciati per porto abusivo di attrezzi allo scasso tre giovani di 22, 21 e 28 anni; i carabinieri li hanno visti aggirarsi con fare sospetto tra le strade del Rione Alto a bordo di un'automobile a noleggio, li hanno perquisiti e trovati in possesso di un punzone frangivetro a molla, di quelli utilizzabili per spaccare i finestrini delle auto.