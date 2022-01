Conflitto a fuoco con la Guardia di Finanza, uomo ferito a Napoli Un uomo è stato ferito durante un conflitto a fuoco a Napoli, tra Barra e San Giovanni a Teduccio; sarebbe stato colpito da militari della Guardia di Finanza.

A cura di Nico Falco

Un uomo è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco poco prima delle 14 di oggi in viale Due Giugno, al confine tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, a Napoli est; si sarebbe trattato di un conflitto a fuoco con una pattuglia della Guardia di Finanza. La dinamica dell'accaduto resta in fase di definizione, ma la sparatoria sarebbe avvenuta durante un servizio di controllo del territorio; non è chiaro se l'uomo fosse da solo o con altre persone.

Subito dopo sono stati allertati i soccorsi. Il ferito è stato caricato sull'ambulanza del 118 della postazione Annunziata, inviata sul posto dalla centrale operativa, e trasportato all'Ospedale del Mare. Una volta arrivato nella struttura di Ponticelli, però, segnala l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, l'uomo avrebbe cercato di fuggire, probabilmente nel timore di venire arrestato. Avrebbe quindi colpito l'infermiere con un pugno al volto e avrebbe spintonato l'autista nel tentativo di farsi largo, ma sarebbe stato bloccato. Secondo quanto riferisce l'associazione, si tratterebbe di un cittadino straniero, che avrebbe minacciato i passanti in viale Due Giugno con un coltello e una pistola (poi risultata replica); l'uomo avrebbe puntato l'arma contro il finanziere, che avrebbe a quel punto sparato colpendolo a una gamba.

“Nel nostro lavoro si rischia doppiamente la vita – commenta il dottor Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate – sia per le aggressioni sia per essere i primi ad accorrere sul luogo di una sparatoria, abbiamo bisogno di tutele, di certo non pretendiamo la scorta armata ma almeno tutti i mezzi atti a prevenire questi eventi nonché la tutela legale. Abbiamo paura di andare a lavoro".