Condannato il boss ergastolano Umberto Onda: minacce a un agente in carcere

Immagini di repertorio

L'ergastolo già comminato, più altri 11 mesi: nuova condanna per Umberto Onda, ritenuto boss del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli), denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale quando era detenuto nel cercare di Cerialdo, nel cuneese. Contro di lui ha testimoniato un assistente capo della Polizia Penitenziaria, che era stato minacciato dopo un diverbio nel reparto dei 41bis: richiamato perché sorpreso a parlare con altri detenuti, Onda lo aveva minacciato di ritorsioni fuori dal carcere, quando sarebbe andato in pensione.

I fatti contestati risalgono all'agosto 2022. "Disse che sapeva che sono di Avellino, citando il mio quartiere di provenienza – ha testimoniato l'agente – aveva detto che sarebbe venuto a prendermi a casa anche quando fossi stato in pensione". La minaccia sarebbe avvenuta a seguito di un diverbio col poliziotto, che lo avrebbe ripreso. E il boss della mala torrese avrebbe fatto intendere chiaramente che la ritorsione sarebbe arrivata anche a distanza di anni: "È quando siete in pensione che dovete preoccuparvi di più", avrebbe detto, replicando al richiamo. Nel carcere di Cerialdo Onda era rimasto per un breve periodo del 2022; precedentemente era stato in quello delle Vallette di Torino dove, il 4 luglio 2022, un mese prima della minaccia al poliziotto, aveva aggredito un agente della Polizia Penitenziaria.

Umberto Onda è stato arrestato dai carabinieri nel giugno 2010, dopo tre anni di latitanza; all'epoca inserito tra i 100 latitanti più pericolosi, era ritenuto il reggente del clan Gionta, ruolo che, per gli inquirenti, avrebbe ricoperto dal 2008 fino a quando i militari dell'Arma non lo hanno bloccato a Brindisi, appena sceso da un traghetto proveniente dalla Grecia.