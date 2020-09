Nove anni di carcere per don Michele Mottola, il prete accusato di abusi sessuali su una bambina di 13 anni a Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta. La condanna è stata inflitta nella mattinata di oggi dal tribunale di Napoli Nord: per il giudice per le indagini preliminari Vera Iaselli, il quadro accusatorio presentato dalla Procura diretta da Francesco Greco è veritiero. Era stata proprio la bambina a denunciare il prete, nonostante inizialmente anche i genitori sembrassero non crederle.

La bambina però registrò il tutto con il telefonino durante gli incontri successivi: il parroco confessò poi le proprie responsabilità al vescovo Angelo Spinillo di Aversa, e la Diocesi stessa avvisò la Procura di Napoli Nord. Quindi, il processo e la condanna in primo grado arrivata quest'oggi, a 9 anni, dopo che il pubblico ministero Paolo Martinelli aveva chiesto una pena simile (9 anni e 6 mesi). Don Michele Mottola è stato anche condannato a risarcire i danni alla bambina vittima della vicenda. La vicenda destò molto scalpore quando emerse pubblicato: don Michele Mottola, che non ha mai negato le sue responsabilità dicendosi anche pronto a sottoporsi alla giustizia umana e divina, venne anche inseguito e picchiato dal padre della bambina, lungo l'Asse Mediano. Episodio che venne raccontato dall'avvocato del parroco, Antimo D'Alterio, spiegando anche che non volesse far passare l'uomo come vittima, ma che la vicenda lo aveva fortemente provato. Dopo un anno, quest'oggi si è arrivati così alla condanna di primo grado a nove anni per gli abusi sessuali sulla sua vittima di appena tredici anni.