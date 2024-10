Concorso Asl Napoli 3 Sud, 72 posti per medici e amministrativi: requisiti e come inviare la domanda

video suggerito

L'Asl Napoli 3 Sud, ramo dell'Azienda sanitaria locale di Napoli competente sui comuni afferenti all'area Vesuviana e a quella Nolana, ha bandito un concorso, per titoli ed esami, tramite il quale ricerca 72 persone da inserire nel suo organico: le figure ricercate sono quelle di dirigente medico, in varie specializzazioni, e di collaboratore amministrativo. È possibile presentare la domanda di partecipazione, che va inoltrata online, entro il 18 novembre 2024.

I profili professionali ricercati e i posti disponibili

In totale, come detto, sono 72 i posti messi a bando dall'Asl Napoli 3 Sud. I profili professionali afferiscono, come si può immaginare, soprattutto all'area medica; diverse le specializzazioni ricercate, anche nei presidi ospedalieri dell'area:

6 posti dirigente medico, disciplina di Cardiologia;

7 posti dirigente medico, disciplina di Chirurgia Generale per l'ospedale di Boscoreale-Boscotrecase;

10 posti dirigente medico, disciplina di Medicina Interna per l'ospedale di Boscoreale-Boscotrecase;

10 posti dirigente medico, disciplina di Neurologia;

15 posti dirigente medico, disciplina di Ortopedia e Traumatologia;

10 posti dirigente medico, disciplina di Radiodiagnostica;

14 posti collaboratore amministrativo-ruolo amministrativo, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

I requisiti richiesti per candidarsi

Per inoltrare la domanda ed essere idoneo allo svolgimento del concorso, esistono determinati requisiti generali e specifici. Per quanto riguarda i secondi, questi variano in base alla specializzazione medica per la quale ci si vuole candidare, mentre quelli generali sono i seguenti:

Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione al presente concorso non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;

Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea ovvero il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per i cittadini di Paesi Terzi;

Idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto del bando. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 del D.Lgs n. 81/2008. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente;

Godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

Non aver riportato condanne penali – o non aver procedimenti penali in corso – che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione;

Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari;

Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

Come inoltrare la domanda

Chi fosse in possesso dei requisiti per partecipare e fosse interessato a partecipare al concorso, può farlo candidandosi nell'apposita sezione sul sito dell'Asl Napoli 3 Sud; le candidature, infatti, vanno inoltrate soltanto online. Bisognerà dapprima registrarsi creando un account; una volta completata la registrazione, basterà scegliere il concorso per il quale ci si vuole candidare e compilare la domanda, inserendo i propri dati.

Come si svolge la selezione

Una volta chiuso il termine ultimo per la presentazione delle domande – che ricordiamo è il 18 novembre – i candidati rispondenti a tutti i requisiti, che abbiano inoltrato correttamente la candidatura, saranno chiamati a sostenere le tre prove previste dal concorso, le cui dati e le cui sedi saranno comunicate successivamente:

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Prova orale: materie inerenti alla disciplina a concorso e compiti connessi alla funzione da conferire.