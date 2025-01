video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Concorso Anm 2025 per assumere operai di metro e funicolari a tempo indeterminato: serve il diploma Concorso pubblico Anm per assumere operai manutentori di metro e funicolari nel 2025. Domande entro il 23 gennaio. Contratti a tempo indeterminato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Nuovo concorso pubblico dell'Anm per assumere operai manutentori per metropolitane e funicolari. Previsti contratti a tempo indeterminato. Le prove per titoli ed esami si terranno nel 2025. Domande entro il 23 gennaio. Ci sarà poi una graduatoria valida 3 anni, dalla quale si potrà attingere anche per altre assunzioni. La sede di lavoro è a Napoli. Il bando di concorso è stato pubblicato oggi, 3 gennaio 2024, dall'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, che ha indetto una selezione esterna, per titoli ed esami, tramite l'Agenzia del lavoro e-work, per individuare un bacino di risorse idonee assumibili, a copertura dei Piani dei Fabbisogni, a tempo pieno ed indeterminato, per la posizione di Operatore di Manutenzione, da inserire nei diversi ambiti manutentivi per le Linee Metropolitane e Funicolari. Si tratta di operatori qualificati, inquadrati con parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri. Lo stipendio medio di ingresso per una posizione simile è di circa 1.600 euro al mese.

Le figure richieste dal concorso Anm 2025

Per il bando non è stato stabilito un numero minimo di assunzioni. Ma sarà stilata alla fine una graduatoria, pubblicata sul sito internet dell’azienda https://www.anm.it Sezione Azienda, Lavora con noi, che resterà valida per 36 mesi e potrà essere utilizzata da ANM SpA come bacino di risorse idonee da cui attingere per l’inserimento di ulteriori risorse in posizioni analoghe al medesimo parametro, ma anche con tipologie contrattuali differenti (part-time/full-time, a tempo determinato/indeterminato), per la copertura di eventuali e sopravvenute esigenze relative a possibili richieste di personale.

Le figure ricercate sono due:

Manutentore Meccanico-Elettrico Metropolitane/Funicolari (MAN_1) : ossia lavoratori in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, che operano in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali.

: ossia lavoratori in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, che operano in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali. Manutentore Elettrico-Elettronico Metropolitane (MAN_2): lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, opera singolarmente o in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali.

"Si tratta di una selezione importante – spiega a Fanpage.it Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli – perché servirà a reclutare figure professionali altamente qualificate che non si trovano facilmente sul mercato. Occorre, infatti, il diploma di istituto tecnico specifico e almeno un anno di esperienza. Gli operai qualificati si occuperanno della manutenzione h24 degli impianti e dei treni. Stiamo inoltre lavorando per l'assunzione di nuovi macchinisti delle metro e per lo scorrimento della graduatoria dei conducenti degli autobus, che scadrà a febbraio. In modo da avere personale sufficiente a garantire le corse prolungate della metropolitana".

I requisiti per partecipare al concorso

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti oltre ai requisiti generici, anche alcuni requisiti specifici obbligatori.

Per la figura di Manutentore Meccanico-Elettrico Metropolitane/Funicolari (MAN_1) i requisiti sono i seguenti:

1) Possesso di Diploma di maturità tecnica conseguito presso Istituto Tecnico – settore tecnologico nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, “Elettronica ed Elettrotecnica”, o equipollenti per legge oppure Diploma di maturità professionale conseguito presso Istituto professionale – settore industria e artigianato nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” o equipollenti;

2) 12 mesi di comprovata esperienza lavorativa nella manutenzione in cantieri per la realizzazione/manutenzione di impianti/macchinari complessi, oppure Diploma di Tecnico Superiore ottenuto tramite corso ITS in ambito Manutenzione Ferroviaria o equivalente.

Per la figura di Manutentore Elettrico-Elettronico Metropolitane (MAN_2) i requisiti sono i seguenti:

1) Possesso di Diploma di maturità tecnica conseguito presso Istituto Tecnico – settore tecnologico negli indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica”, “Informatica e Telecomunicazioni” o equipollenti, oppure Diploma di maturità professionale conseguito presso Istituto professionale – settore Industria e Artigianato nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” o equipollenti

2) 12 mesi di comprovata esperienza lavorativa nella manutenzione in cantieri per la realizzazione/manutenzione di impianti/macchinari complessi, oppure Diploma di Tecnico Superiore ottenuto tramite corso ITS in ambito Manutenzione Ferroviaria o equivalente.

Concorso operai Anm 2025, come fare domanda

Per candidarsi occorre compilare il modulo online ed allegare la documentazione prevista entro la mezzanotte del 23 gennaio 2025.

il link per fare domanda al concorso Anm per operai

Per informazioni e assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida scaricabile, è attivo anche un Call Center, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, al numero 320.1352830 ed all’indirizzo e-mail: selezioni.anm@e-workspa.it.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul concorso, è preferibile consultare il sito web ufficiale dell'Anm.

È previsto il versamento di una tassa di concorso di 10,00 euro.

Le prove scritte e i titoli

La selezione si svolgerà mediante valutazione dei titoli ed esami. Gli esami consisteranno in una prova scritta a carattere tecnico professionale ed in una prova orale. Si disporrà di massimo 100 punti per la valutazione delle prove e dei titoli, così suddivisi:

30 punti per la valutazione dei titoli

30 punti per la prova scritta

40 punti per il colloquio individuale

I 30 punti assegnati per la valutazione dei titoli vengono ripartiti come di seguito indicato:

6 punti: Voto titolo di studio

8 punti: titoli specifici per profilo

16 punti: esperienza lavorativa pregressa