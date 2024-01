Concetta Russo uccisa a Capodanno da un proiettile, i funerali domani ad Afragola Le esequie della 55enne si terranno nella Chiesa di San Marco dell’Olmo vecchio, alle ore 16,00. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Si terranno domani ad Afragola i funerali di Concetta Russo, la donna di 55 anni uccisa la notte di Capodanno da un proiettile esploso accidentalmente in casa durante i festeggiamenti. La cerimonia funebre si terrà presso la chiesa di San Marco dell'Olmo vecchio, alle ore 16,00 di giovedì 4 gennaio 2024. Il feretro prima di arrivare in chiesa, passerà davanti all'abitazione di famiglia per l'ultimo saluto. La salma è stata restituita alla famiglia dopo l'esame autoptico che si è svolto nel pomeriggio di oggi.

La donna è rimasta vittima di un incidente in casa. Colpita mortalmente al capo da una pallottola calibro 380 sparata da una pistola Beretta 85F detenuta illegalmente. Per la morte della donna è indagato il nipote Gaetano Santaniello, 45 anni, originario di Afragola, ma da anni residente in Lombardia. L'uomo, reo confesso, è ora in carcere, con l'accusa di omicidio colposo e di porto di arma rubata.

Il nipote sentito di nuovo dai pm

Domani mattina, alle ore 11, a Poggioreale si terrà l'udienza di convalida del fermo del 45enne, difeso dall'avvocato Francesca Salvatici, del foro di Milano. L'uomo è stato nuovamente sentito oggi dai pm della Procura di Napoli Nord, ai quali ha confermato la versione già fornita ai carabinieri l'altro giorno e cioè che si era procurato l'arma per festeggiare a Capodanno e la stava mostrando ai parenti a cena, dopo averla completamente scaricata, quando inavvertitamente è partito un colpo evidentemente rimasto nella canna e di cui non si era accorto.

Il proiettile ha poi colpito la zia al capo, procurandole una ferita poi rivelatasi letale. La pistola è stata poi occultata nei pressi del cimitero di Afragola, e qui ritrovata nella serata del 1 gennaio, grazie alle indicazioni dello stesso Santaniello. Nella busta di plastica in cui era avvolta l'arma i carabinieri avrebbero trovato anche delle dosi di cocaina.