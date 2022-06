Concerto per la pace oggi all’Arenile di Bagnoli: l’incasso devoluto ai profughi ucraini Questa sera, venerdì 3 giugno, circa 40 artisti si avvicenderanno sul palco dell’Arenile per il primo concerto per la pace.

A cura di Valerio Papadia

Si chiama Song Na Pace ed è un concerto per la pace, appunto, che andrà in scena questa sera, venerdì 3 giugno, all'Arenile di Bagnoli, dalle 18 a mezzanotte: il ricavato sarà devoluto alle famiglie di profughi arrivati a Napoli dall'Ucraina, sotto assedio ormai da oltre 100 giorni dalla Russia. Il concerto è organizzato da Gesco (Gruppo di imprese sociali), seguendo gli obiettivi dell'agenza 2030 dell'ONU. Sul palco dell'Arenile, infatti, oltre a circa 40 artisti, ci saranno anche interventi di rappresentati delle Nazioni Unite. Il costo del biglietto è di 5 euro più i costi di prevendita: è possibile acquistare il proprio ticket per partecipare al concerto sul sito EventBrite, al seguente indirizzo.

Concerto per la pace a Napoli, gli artisti che saliranno sul palco

Saranno 40, come detto in precedenza, gli artisti che si avvicenderanno sul palco dell'Arenile di Bagnoli per il concerto per la pace. Ecco, di seguito, l'elenco di coloro che si esibiranno a partire dalle 18 di oggi, 3 giugno, e fino a mezzanotte: