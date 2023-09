Concerto Gigi d’Alessio a Napoli: gli orari e le date. Aggiunti altri due show Gigi D’Alessio aggiunge altre due tappe napoletane al Tour 2024: 7, 8, 9, 14 e 15 giugno. Già staccati 30mila biglietti, si va verso il tutto esaurito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Biglietti a ruba per Gigi d'Alessio nelle tre date del 7, 8 e 9 giugno 2024: e così, sono state aggiunte altre due date, il 14 e 15 giugno successivi. La prevendita sta andando a gonfie vele, con oltre 30mila biglietti venduti in meno di 24 ore, tutti per lo spettacolo "Gigi – Uno come Te – L'Emozione continua". Cinque serate complessive, dunque, come già visto del resto proprio quest'anno. Una prevendita iniziata nelle scorse ore e già destinata al tutto esaurito, esattamente come le cinque date del 2023, andate tutte a ruba e ascolti da record anche per il programma trasmesso per Rai Uno.

Non solo le tappe Napoli per il prossimo anno, ovviamente: il "Dove c'è il Sole Tour", attualmente in corso, vedrà ben cinque date a Palermo, mentre tra gli altri concerti spiccano il Gigi D'Alessio in Arena in programma all'anfiteatro romano di Verona il 25 settembre, i concerti nei Palasport del 29 settembre al Palasele di Eboli, il 30 settembre e 1° ottobre al Palaflorio di Bari, il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano e quindi le tappe internazionali tra gli Stati Uniti d'America ed il Canada.