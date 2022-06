Concerto di Gigi D’Alessio a Napoli: nella diretta gli spot della Regione Campania. Il primo celebra Salerno Nel corso della diretta Rai del concerto di Gigi D’Alessio a Napoli il primo spot pagato dalla Regione Campania è dedicato a Salerno.

Il concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli è trasmesso in diretta su RaiUno. Durante la diretta, negli stacchi pubblicitari, ci sono alcuni spot voluti dalla Regione Campania di Vincenzo De Luca che finanzia con 250mila euro lo show di oggi e di domani.

Ironia della sorte – ma è difficile che si sia trattato di una casualità – il primo minispot della Regione Campania "firmato" Fondazione Campania dei Festival e Campania Teatro Festival 2022, è stato dedicato alla città di Salerno e in particolare a Piazza della Libertà, la mega piazza salernitana voluta dall'allora sindaco De Luca.

Il secondo spot invece celebra un'altra perla del Salernitano, Ravello, in costiera Amalfitana, sede di un famoso festival la cui fondazione è gestita dalla Regione Campania.