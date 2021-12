Con un cacciavite e un tubo rubava carburante alle auto in sosta a Posillipo: arrestato In manette per furto aggravato è finito Giovanni Ramaglia, 37enne già noto alle forze dell’ordine: l’uomo è stato arrestato da un poliziotto libero dal servizio.

A cura di Valerio Papadia

Era il terrore degli automobilisti di Posillipo, quartiere collinare di Napoli, che si ritrovavano il serbatoio completamente svuotato del carburante: Giovanni Ramaglia, 37enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per furto aggravato. I fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 dicembre, quando un agente del commissariato Posillipo della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha notato qualcosa di strano mentre transitava nel quartiere, precisamente in via Michelangelo da Caravaggio: un uomo, servendosi di un tubo di gomma, stava rubando carburante da un'automobile parcheggiata in strada.

Alla vista del poliziotto, il 37enne è salito sulla sua vettura, parcheggiata poco distante, e ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto dall'agente che, grazie anche a una volante del commissariato Posillipo giunta sul posto, ha bloccato l'uomo. Durante la perquisizione dell'automobile con la quale il 37enne ha tentato la fuga, i poliziotti hanno rinvenuto un motore di un veicolo, diversi arnesi utili allo scasso (tra cui un cacciavite e una chiave inglese) con i quali l'uomo forzava gli sportellini dei serbatoi delle vetture parcheggiate, 4 bottiglie di plastica, una tanica e un secchio contenenti carburante rubato. Il 37enne è stato arrestato per furto aggravato, mentre la sua automobile è stata sottoposta a sequestro.