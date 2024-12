video suggerito

Con lo scooter scorrazza in piazza Dante, 14enne non si ferma all’alt e investe un militare dell’Esercito Gli scooter continuano a scorrazzare tra i passanti nella zona pedonale di piazza Dante, nel cuore di Napoli: un 14enne non si è fermato all’alt e ha investito un militare dell’Esercito; il minore è stato denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Proprio qualche giorno fa era arrivata la decisione di far stazionare l'Esercito in piazza Dante, nel cuore di Napoli, per cercare di fermare le gare di scooter che, incuranti dell'incolumità dei passanti, scorrazzavano nella zona pedonale. La presenza dei militari, evidentemente, però non è un deterrente sufficiente, dal momento che anche questa notte gli scooter hanno continuato a scorrazzare in piazza; anzi, un 14enne, alla guida del suo mezzo a due ruote, non si è fermato all'alt impostogli e ha investito un caporale dell'Esercito.

In particolare, questa notte, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, impegnati in un servizio di controllo del territorio nei punti nevralgici della movida partenopea, hanno notato uno scooter transitare proprio nell'area pedonale di piazza Dante; contestualmente, un militare dell'Esercito impegnato nel presidio della piazza, ha imposto l'alt al giovane alla guida, che in tutta risposta non si è fermato, investendolo.

I carabinieri, a quel punto, sono intervenuti, bloccando il ragazzo alla guida, che come detto ha 14 anni ed è incensurato. Il minorenne è stato accompagnato in caserma: ai militari dell'Arma ha raccontato di aver avuto paura di perdere lo scooter e di aver, per questo, tentato la fuga. Il 14enne è stato così denunciato per resistenza e poi affidato ai genitori.

Leggi anche Esercito in piazza Dante h24 per fermare le gare di scooter tra chi passeggia

Il 14enne, però, non è stato l'unico intercettato alla guida di uno scooter nella zona pedonale di piazza Dante: altri 5 ragazzini, infatti, sono stati sanzionati dai carabinieri poiché sorpresi ad attraversare la piazza. Inoltre, durante il controllo anche delle zone limitrofe, i militari dell'Arma hanno sanzionato altri 18 ragazzi, mentre 12 scooter sono stati sequestrati.