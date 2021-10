Con lo scooter nella zona pedonale, si schianta contro i tavolini di un bar: multa da 7mila euro Accade a Giugliano, nella centralissima piazza Gramsci. Un giovane a bordo di uno scooter ha deciso di attraversare la zona pedonale, ma ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro i tavolini di un bar, per fortuna senza conseguenze per nessuno. Individuato, il giovane è stato multato.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura a Giugliano, nella centralissima piazza Gramsci, dove uno scooter si è schiantato contro i tavolini di un bar, per fortuna senza conseguenze. Il giovane alla guida dello scooter ha violato la zona pedonale che vige in piazza Gramsci e ha pensato di attraversarla con lo scooter, perdendo però il controllo del mezzo e schiantandosi contro i tavolini di un bar della zona. L'incidente non è però passato inosservato: ripreso dalle telecamere di sorveglianza poste in strada, il giovane alla guida dello scooter è stato individuato e multato con una contravvenzione di 7mila euro.

A rendere nota la vicenda su Facebook è stato il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che ha pubblicato anche il video dell'incidente. "In piazza Gramsci un ragazzo a bordo di un motociclo ha deciso, contro ogni regola del vivere civile, di attraversare lo spazio pedonale a tutto gas schiantandosi contro i tavolini del bar" spiega il primo cittadino. "Entro 15 minuti dall'incidente – spiega ancora il sindaco Pirozzi – la Polizia locale ha individuato il responsabile grazie alle telecamere del Comune, ha convocato al Comando il giovane e i genitori elevando una multa di 7mila euro, contestando tutte le infrazioni commesse. Tra l'altro il motociclo circolava senza nemmeno la copertura assicurativa".

Il sindaco Pirozzi, poi, conclude così il suo intervento sui social: "Sui controlli, la Polizia locale è sott'organico e non ci sono gli uomini per militarizzare ogni angolo della città. Ed è una follia solo pensare ad una situazione simile. Uno scalmanato ha commesso un'infrazione ed è stato beccato e punito a norma di legge in 15 minuti. Inoltre, abbiamo predisposto e programmato entro la fine dell'anno l'assunzione di nuovi agenti della Municipale ma comunque chi pensa che controllare una città significhi avere una pattuglia di Polizia locale in ogni strada giorno e notte o non sa cosa dice oppure è in malafede. Al posto di puntare sempre l'indice cominciamo a riflettere sull'inciviltà dei nostri territori. Noi facciamo il nostro lavoro ma sarebbe ora che anche gli incivili capissero cosa significhi vivere in una comunità. Purtroppo i social danno sfogo ai peggiori istinti e tutti sanno cosa devono fare gli altri. L'inciviltà della gente non è sinonimo di cattiva amministrazione. È ben altro!".