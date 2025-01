video suggerito

Con la truffa del rappresentante di orologi tolgono 500 euro ad un settantenne I carabinieri di Pontelandolfo (Benevento) hanno denunciato una donna del Napoletano, ritenuta complice di un uomo che ha truffato un 74enne con un orologio contraffatto.

A cura di Nico Falco

Un prezioso Rolex, praticamente regalato: soltanto 500 euro, perché il rappresentante era in difficoltà economiche e aveva assolutamente bisogno di monetizzare. Un affare? Manco a dirlo, una truffa. E anche di quelle classiche. Che stavolta è andata in scena a Pontelandolfo, in provincia di Benevento, e ha portato però all'identificazione di uno dei responsabili: si tratta di una donna, che ha rimediato una denuncia a piede libero.

Vittima un anziano del piccolo comune del Beneventano, che, passeggiando per strada, si è trovato davanti al sedicente rappresentante dell'azienda di orologi di lusso. E lì è partita la piece teatrale. Canovaccio fisso, interpretazione improvvisata. Lo conosciuto ha raccontato di lavorare nel settore dei preziosi, ma di avere delle momentanee difficoltà economiche. Da qui, la necessità di monetizzare. Anche a costo di rimetterci, di privarsi di quel bellissimo orologio di lusso che faceva parte del suo campionario. L'ha mostrato alla vittima, ha contrattato il prezzo: glielo avrebbe ceduto per appena 500 euro.

Il 74enne, evidentemente attirato dall'idea di concludere un ottimo affare, e convinto naturalmente di avere tra le mani un orologio originale, alla fine ha ceduto e ha consegnato i contanti. Il dubbio gli è venuto qualche giorno dopo, quando ha notato che, tra quadrante e cinturino, qualcosa non tornava. È andato in una gioielleria per farlo valutare e lì la doccia fredda: era un "pezzotto", una imitazione senza valore. Il 74enne si è quindi rivolto ai carabinieri e ha sporto denuncia descrivendo i due truffatori e la loro automobile.

Tramite l'analisi delle videocamere di sorveglianza, i carabinieri della stazione di Pontelandolfo hanno individuato il veicolo, che è risultato essere stato noleggiato, e sono risaliti alla donna. Le indagini proseguono per identificare anche il complice, ovvero il finto rappresentante.