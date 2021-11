Comune di Napoli, pubblicato il bando per 93 assunzioni di diplomati e laureati: link per candidarsi Pubblicato il bando per 93 assunzioni a tempo determinato al Comune di Napoli, rivolto a diplomati e laureati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pubblicato il bando per 93 assunzioni a tempo determinato al Comune di Napoli, rivolto a diplomati e laureati. Si cercano ingegneri, architetti, geometri, impiegati e assistenti sociali, inquadrati come categorie C e D, con contratti a termine con scadenza dicembre 2023, salvo proroghe. C'è tempo fino alle ore 12 di lunedì 29 novembre 2021 per presentare la domanda. Il concorso pubblico potrebbe tenersi entro dicembre 2021. Per le assunzioni sono stati stanziati circa 6,6 milioni di euro fino al 2023, dei quali 3,3 milioni per il 2022 e altrettanti per il 2023.

Il link per presentare la domanda alla procedura selettiva

L'Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, come anticipato da Fanpage.it, è stato approvato con il maxi-emendamento al bilancio dell'ex giunta De Magistris, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 469 del 29 settembre scorso, con la quale sono state programmate le assunzioni a tempo determinato finanziate con le risorse del piano operativo PON Metro 2014 – 2020 – ReAct EU nell’ambito dell’intervento denominato “Rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Napoli” – Capacity Building, e prevede il reclutamento a tempo determinato e pieno di:

Leggi anche Bonus spesa Covid anche a Natale 2021, il piano del Comune di Napoli

23 istruttori direttivi amministrativi (categoria D1),

5 assistenti sociali (categoria D1),

8 istruttori direttivi informatici (categoria D1),

8 istruttori direttivi architetti (categoria D1),

4 istruttori direttivi ingegneri (categoria D1),

36 istruttori amministrativi (categoria C)

9 Geometri

Eventuali chiarimenti relativi all'avviso e modalità di presentazione della domanda, potranno essere richiesti a mezzo e mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato portaleselezioni@comune.napoli.it. Mentre ogni comunicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande potrà essere indirizzata al seguente indirizzo e mail: risorseumane.areagiuridica@comune.napoli.it.