Comunali Napoli, tra gli “impresentabili” Carlo De Gregorio, candidato con Essere Napoli per Maresca Per la commissione nazionale antimafia è l’unico “impresentabile” alle prossime elezioni comunali di Napoli, Carlo De Gregorio, candidato con la lista Essere Napoli a sostegno di Catello Maresca. Su De Gregorio penderebbe una “condanna in primo grado per importazione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la commissione nazionale antimafia è l’unico “impresentabile” alle prossime elezioni comunali di Napoli, Carlo De Gregorio, candidato con la lista Essere Napoli a sostegno di Catello Maresca, il pm anticamorra candidato sindaco civico per il centrodestra. De Gregorio è stato incluso nella lista degli “Impresentabili” stilata dalla commissione nazionale antimafia, presieduta da Nicola Morra. Oggi pomeriggio Morra, al termine della riunione, ha letto il dispositivo con l’elenco dei 10 nominativi dei cosiddetti impresentabili.

Nello specifico, ha detto il presidente dell'antimafia Nicola Morra, Carlo De Gregorio, candidato nella lista Essere Napoli, a sostegno di Catello Maresca sindaco, è stato incluso tra gli ‘impresentabili’, poiché “ricompreso nella fattispecie dell’articolo 11, comma 1, lettera A, della legge Severino. Il candidato, se eletto, risulterebbe sospeso di diritto, in quanto nei suoi confronti è stata emessa sentenza di condanna di primo grado per il reato di importazione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti”. De Gregorio, quindi, potrà comunque essere votato nella tornata elettorale del 3-4 ottobre, ma se eletto, per lui, secondo quanto dichiarato da Morra, scatterebbe la sospensione.

Sono 9 in totale gli ‘impresentabili' alle prossime elezioni Comunali e uno solo alle regionali in Calabria, che è Mimmo Lucano, condannato nel processo sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. La Commissione parlamentare Antimafia ha annunciato la black list dei candidati, almeno secondo il Codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. Tra i nove candidati che non passano l'esame dopo le verifiche della Direzione Nazionale Antimafia, quattro concorrono per le Comunali a Roma.