Comunali Napoli 2021, Municipalità 1: tutti i candidati e le liste Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, si voterà anche per eleggere i nuovi presidenti delle dieci Municipalità di Napoli. La prima Municipalità, formata dai quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, vede sfidarsi cinque candidati: Francesco de Giovanni, Fabiana Sciarelli, Giovanna Mazzone, Franco Rendano, Attilio Borricelli.

Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, i cittadini napoletani, chiamati alle urne, dovranno eleggere anche i nuovi presidenti e i consiglieri delle dieci Municipalità di Napoli. La Municipalità 1, che comprende i quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, vede sfidarsi cinque candidati per il ruolo di presidente: Francesco de Giovanni, presidente uscente, per la coalizione che sostiene il candidato a sindaco di Napoli Catello Maresca, Fabiana Sciarelli, invece, per la coalizione che sostiene il candidato Antonio Bassolino, Giovanna Mazzone, per la coalizione che sostiene Gaetano Manfredi alle comunali, Franco Rendano, per la coalizione che sostiene la candidata Alessandra Clemente e, infine, Attilio Borricelli, candidato da Fratelli d'Italia.

Francesco de Giovanni

Essere Napoli

Antonietta BLELÈ

Diego BUONFANTINO

Rita CARRINO

Luigi CIPOLLETTA (detto Gigi)

Francesco Maria D’ACUNTO

Federica DE BISOGNO

Leonardo DE DOMENICO

Flavia DE VIVO

Lucia DI STADIO

Mauro ESPOSITO

Roberta FOGLIA MANZILLO (detta Foglia)

Isabella FORTE (detta in Nele)

Tullio GIANANI

Diego GIORDANO

Federica GRASSO

Francesco MARIGLIANO

Salvatore MARINIELLO

Salvatore MONACO

Jlenia NICOLOSI

Danilo PALUMBO

Massimiliano PENNA

Giuseppe SAVARESE

Giorgio VARRIALE

Napoli Capitale

Marina Antonella FIORILLO

Massimo COLATOSTI

Daniela DELLA RAGIONE

Martina DE VINCENZO

Brendasharon AMATO (detta Brenda)

Patrizia de GREGORIO (detta Pollio)

Serena STABILE

Ludovica PUOLO

Simona CARDITO

Alessandra VACCA

Giovanni AMATO (detto Gianni)

Marco AVALLONE

Paolo DI MARTINO

Mariano MORRA

Luigi MAROTTA

Antonio AUTIERO

Paolo BELLERINO

Giuseppe MELE

Luca STOELCKER

Davide BELAEFF

Roberto LAURO

De Giovanni Presidente

Anna BRUNO

Andrea PARISI

Maria PETROSINO (detta de Magistris)

Alessandro AVAGNANO

Eugenia Vittoria CABIB

Adonella CASTAGNA

Francesco COCCO

Paolo CONGEDO

Elena D’ANDREA

Carmine de GREGORIO

Francesca DE SANCTIS

Maria Fabrizia DI DONATO

Patrizia GARGIULO

Alessandra GIGANTE

Ornella IANNONE

Alessandro IMPROTA

Giuseppe IRACE

Pipolo Roberta MIGNONE

Antonio MUZZICO

Gianluigi PASTORE

Alberto PIERANTONI

Fabio RANAVORO

Patrizia RICCIARDI

Paolo SICA

Filippo SILVESTRI

Manuela SILVESTRINI

Alessandro SQUADRILLI

Maurizio TESORONE

Giuseppe TUCCILLO

Sergio VITIELLO

Forza Italia

Domenico ADDATTILO

Ilaria MELE

Roberto BIANCO

Francesco CARRATTA

Cristiano CALABRESE

Elvira CARRATURO

Elio d’ALESSIO

Barbara DI FEO

Cristiana di PACE

Sergio EGIZZO

Flora ESPOSITO

Assunta FRANZESE

Lorenza GUARINO

Gianpiero LIGUORO

Grazia LICENZIATI

Emilio MARTIRE

Giacomo MERCOGLIANO

Marina METOZZI

Vittoria PERCUOCO

Fabrizio PESSINA

Carmen PEZONE

Maria RUSSO

Antonio SBRESCIA

John Francis SALERNO

Anna SELVAGGIO

Fabio MARESCA

Progetto Prima Municipalità

Vito GAGLIARDO

Renato AMATO

Micaela AMBROSI de MAGISTRIS

Davide BIANCO

Riccardo CIUTI

Claudio COMITO

Luigi COZZOLI POLI

Nicola D’AGOSTINO

Maria Gabriella D’AMATO

Marco D’AMBROSIO

Giancarlo D’ERRICO

Pasquale DI FIORE

Vincenzo ESPOSITO (detto Enzo Mauro)

Marcantonio FRANCO

Terra MAJOLO

Cristina MANETTI

Lucia MORMONE

Francesca MOSCATI

Emanuele ORFANO

Maria Sarah PAPILLO

Valentina PELLEGRINI

Francesca Romana RICCIO

Ugo RICCIULLI

Nunzia RUSSO

Marco RUSSO

Giuseppe SIVERO

Margherita TAFURI

Alessandro TRIPODI

Immacolata TURTORO

Antonio VARCHETTA

Fabiana Sciarelli

Bassolino Per Napoli

Davide VITIELLO

Marco Stefano ANTONELLI

Carmela SCATOZZA

Fabiana BROCCOLI

Michele STELLA

Gustavo de LUCA

Andreana BALLETTI

Gianluca STARACE

Gabriella GALLO

Ciro TODISCO

Strato ROSIELLO

Alessandro SCIVICCO

Francesco PETRONE (detto Franco)

Giovanni RUGGIERO

Raffaele NITTI (detto Lele)

Domenico MASCIARI

Paolo MASELLI

Kim LASTRETTI

Francesco TACCARELLI

Ciro MANZELLA

Stefano CUOMO

Ciro TREMOLATERRA

Graziella CAROTENUTO

Marina de LUCA

Chiara MALLOZZI

Elvira DEL GIUDICE

Eliana MALAFARINA

Luna PISA

Gennaro BROSCRITTO

Antonio TUDISCO (detto Antonello)

Giovanna Mazzone

Movimento 5 Stelle

Gennaro Luca CAPRIELLO (detto Luca)

Anna AGNELLINO

Rossella AMURA

Anna BARONE

Rita DE GAIS

Fabrizio D’ONOFRIO

Giada GALLO

Enrico Maria GIUFFRIDA

Paolo GRASSO

Antonio GRIECO

Luca GUERRA

Cosimo LA MALFA (detto Pasquale)

Maria Vittoria LANDOLFI

Danilo LIONETTI

Miriana METALLI

Gennaro MILONE (detto Rino)

Maria MONTALBANO

Agostino MORRONE (detto Zio Ago)

Salvatore POSTIGLIONE

Simona RAVELLINO

Rita SARNO

Ciro SAGLIANO

Stefania SCARCIGLIA

Gian Luca SCHETTINI

Andrea Buddike SUBASINGHE ARACHCHIGE (detto Andrea)

Eugenio TREMANTE

Antonio VISONE

Alessia VIVIANO

Sabrina DE MARTINO

Manuela AMATO

Partito Democratico

Marcello MATRUSCIANO

Giuseppe ANGRI

Amelia BANDINI

Ileana BONADIES

Paolo BOTTIGLIERI

Francesca COSENTINI (detta Ciale)

Carlo CRISCUOLO

Carla DE MATTIA

Mario de SANTIS

Annamaria DI MEGLIO

Teresa FICO

Maria FUSCO

Nicola GAGLIONE

Francesco GIACOBBE

Giuseppe GIGANTE

Lorenzo GIORDANO

Alessandra GUBITOSI

Maria Carmela PIERALLI (detta Mary)

Martina Maria PUGLIESE

Ilaria RICCELLI

Roberto RISPO

Assunta ROMANO (detta Susy)

Gianluca RONDINE

Monica SALVATORE

Assunta SBORDONE CASTILLETT

Maurizio SICILIANO

Maria Vittoria STRAZZULLO

Dorotea TRENTA (detta Dora)

Federico Maria VENTRE

Giuseppe RUSSO

Centro Democratico

Luisa ASCIONE

Paolo BOWINKEL

Josephine CILIBERTI

Domenico CHIANESE

Marianna CIVITILLO

Federico CONCILIO

Nicola D’ANGELO

Antonio EGIZZO

Giuseppe Francesco Cesare LAMA

Raffaele LUONGO

Muhlis MACCARRONE

Maria MANCINO

Alessandra PALUDI

Paolo PIRRI

Stefania POLLICE

Daniela PRISCO

Caterina SADES

Roberto SAVINO

Francesco VERDE

Salvatore VILLANI

Domenico RUSSO (detto Niko)

Daniele GRECO

Ivo MARTONE

Napoli libera

Simona ACCETTO

Martino ALLOCCA

Fiorella AMENDOLA

Antonio BASTONE

Chiara BOCCHIERI

Angeelijs BRIZZI

Giustina COPPOLA

Fortunato COSITORE

Marco Fabio DE LILLO

Giuseppe ESPOSITO

Angelo FURIANO

Irma LEONE

Andrea MANTO

Paola PARADISI

Maria PORTARAPILLO

Adelaide RAIOLA

Vincenzo RUSSO

Emanuele SANGIOVANNI

Sergio VALENTINO

Roberta VAMPORE

Azzurri – Noi Sud – Napoli Viva

Chiara TUCCILLO

Alessandro REMONDELLI

Valerio CAMPOBASSO

Bianca PESANTE

Carmela MAIORANO (detta Librino)

Maurizio ATTRATTIVO

Concetta CAMMAROTA

Mattia CAPUOZZO

Antonio CERINO

Patrizio CHIAIESE

Benedetta COLOMBO

Ornella d’ANNA

Valeria DE MARINO

Mario d’ELIA

Saverio DELL’OGLIO

Claudio ESPOSITO

Arturo DOTOLI

Andrea GRANIERO

Gennaro GAVA

Guido Walter MARIANI

Pasquale MASTELLONE

Manuela PANUNZIO

Giuseppe Maria PERCUOCO

Maria Rosaria PICCIRILLO

Federica PIERNO

Alberta RICCI (detta Alberta)

Riccardo RICCI (detto Riccardo)

Liliana RICCIO

Anna SANTORO

Claudio TROCINO

Napoli Solidale

Vincenzo ACCIARINO (detto Enzo)

Luigi AVILLA

Marco BALLICU

Federica BRAIBANTI

Bruno BOTTA

Giorgetta CAIAZZO (detta Giorgia)

Giovanni CAPUOZZO

Antonio CHIERCHIO

Vincenzo CRISCUOLO

Francesca DE NAPOLI

Roberta GARGIULO

Fabio GENNARELLI

Mario LAURIA

Ilaria MAIRO

Giovanni MICHELINO

Gennaro MILO

Carlo PALMIERI

Carmela SESSO (detta Lina)

Patrizia SPASIANO

Flavia SERIO

Filippo TUCCILLO

Vincenzo VITIELLO

Europa Verde

Giovanni CASELLI (detto Gianni)

Ferdinando Ivano AMBRA

Tiziana BUONO

Lorenzo CALCAGNO

Carla CASTALDO BELLI

Federico CHIANESE (detto Federico)

Raffaela CURCI (detta Raffaella)

Andrea del BONO

Aurora DEL NOCE

Francesca DE VIVO

Domenico ESPOSITO

Marco ETTARI

Alessandro GATTULLO

Gianluigi GRITTANO

Salvatore IODICE

Almerina LIBERTI

Giuseppe LA TARGIA

Giovanni LA VEGLIA (detto Gianni)

Simone LUCCI

Marinella MARESCA

Massimiliano MAY

Marina MASTRONARDI

Lorenzo PASCUCCI

Carolina ROSSANO

Ferdinando RUOCCO

Dario SAMMARRUCO

Alessandro SANSONE

Valentina SCHMID

Anna SPAGNOLI

Nadia TROTTA

Adesso Napoli

Maria Vittoria ARPAIA

Ele ARTIGLIERE IANNICIELLO

Luciano BAIANO

Carla BATTAGLIA

Marco BIANCO

Gennaro BIANCONCINI

Anna CAPORALE

Gaetano DE MARCO

Mariafrancesca DI MAURO (detta Kecca)

Benito GIORDANO

Francesco GUARINO

Vincenzo IEPPARIELLO

Valentina LAEZZA

Francesco MENNA

Maria Francesca MUSTO

Immacolata NAPPO

Alessandra PALLADINO

Flavio PIANTINO

Gabriella POLZELLA

Silvio RENDA

Tommaso RUSSO

Noi Campani per la Città

Miriam ARTIACO

Maria Consiglia BELGIORNO

Alfredo BONITO

Salvatore CICCARELLI

Nunzia COSTANZO

Simona DE FRANCESCO

Gianmarco DE STEFANO

Gian Michele ESPOSITO CENNAMO (detto Cennamo)

Rosanna ESPOSITO

Giuseppe FARINA

Raffaele GARGIULO

Ginevra GIANNATTASIO

Giuseppe LANNI

Antonella LIGUORI

Roberto LO RUSSO

Martina MASIELLO

Fabio MUSELLA

Maria Grazia PIRRI

Giovanna REALE

Anna SALVATI

Luciana SCORZA

Claudio STOPINO

Giovanni STRAZZULLO

Moderati con Manfredi

Giuseppe ARLOTTA

Federica BILANCIONE

Francesco Paolo BLOSIO

Ciro CANTALUPO

Simona CARANNANTE

Salvatore CUCCURESE

Fabrizio D’AMATO

Anna Maria DE SIERO

Raffaele ESPOSITO

Gianpiero GUERRA

Federica IODICE

Wanda MACRÌ

Bonaria MARCHESE

Monica MARINO

Ester Roberta MINOPOLI

Valeria ORLANDO

Rosario PAGANO

Marcello PIRONE

Emilio RONGO

Ilaria SCHERMA

Pasquale TORINO

Luca IACOVELLI

Federica CORSO

Manfredi Sindaco

Fabio AMATO

Francesco AVOLIO

Gianluca BALDASSARRE

Mario CAPRIO

Roberta CAPRIOLI

Giovanni CARDITO

Maria CASTIELLO

Paola CONSOLETTI

Nicola COSEGLIA

Eduardo D’ORTA

Antonio INCARNATO

Mario IORIO

Guido LANZILLO (detto Guido)

Maurizio LANZILLO

Maria Lucia LIBERTI (detta Marilù)

Manuela Micaela MAIELLO (detta Avv. Maiello)

Federico MANNA

Gennaro MATTIELLO

Maria NAPOLITANO (detta Mara)

Andrea PALOMBINO

Antonio PELELLA (detto Arch. Antonio)

Pelella Luigi PEZZULLO

Pietro PIPIA

Enrica RAPOLLA

Caterina ROSIELLO

Francesco RUSSO de CERAME

Chiara SABINO

Maria Antonietta SALOMONE

Luigi TARALLO

Rita ZOCCOLELLA

Mazzone Presidente

Lucio ADDEO

Elena ANSALONE

Rosario AVERSANO

Antonia BATTISTA

Giovanni CAPECE

Amanda CERQUEIRA CARPINETTI (detta Amanda)

Gennaro CARRINO

Rosa CARBONE (detta Rossella)

Anna Maria Federica CHIERCHIA

Nazario FESTEGGIATO

Maria FINIZIO

Loredana IACCARINO

Gianfranco IMER

Umberto IMPROTA

Filomena MARASCO

Vittorio MACINA

Marianna MARSILIA

Annunziata NOCERINO (detta Nunzia)

Simona Carmen SATURNO

Luciano PALMIERI

Elena PALUMBO

Barbara PAVIA

Filomena VATTUCCI

Fatima ZIMBARDI

Per – Persone e Comunità

Piero ALONZO

Rita BENASSAI

Giovanni CALBI

Barbara CARBONE

Maurizio CARERI

Laura CASTALDO

Angela CASTIGLIA

Rosario DI DOMENICO

Fiorella FURONE

Antonio GAUTIERO

Gianluca IRACE

Giulio MAGGIORE

Gaetano MANZARI

Fabrizia MARTANO

Carmela MARTELLO

Tiziana MENICHINI

Claudia POLIDORO

Claudia PREZIOSO

Paolo RICCI

Maria RUSSO

Paola SERGIO

Francesco SIMONGINI

Marco SORRENTINO

Fabio TAMBURRO

Alessandra Maria TEDESCO

Valentina VARRELLA

Maria Elisabetta VARRONE (detta Marilisa)

Pietro VITIELLO

Francesco ZAMAGNI

Franco Rendano

Napoli 2030

Ida ACCIARINO

Antonio BAGNOLI

Fabio BARALDI

Vincenzo CAPUANO

Marcello de ANGELIS

Sergio DI LEVA

Anna FERRARA

Federica GAGLIOTTA

Antonietta LARICCHIO (detta Antonella)

Carmela MANZO (detta Carmen)

Rossana Fabiana MARANIELLO

Annamaria MASTROSIMONE

Assunta MINOPOLI

Marianna MORETTI

Federico PALOMBA

Giovanna PASCARELLA (detta Vanna)

Francesco PERRELLA

Maurizio REA

Maria Grazia SANTOSUOSSO

Palmira SCOGNAMIGLIO

Chiara SERINO

Attilio Borricelli

Fratelli d'Italia

Daniela ANDREUCCI

Gennaro ARBITRIO

Felice CARUSO

Teresa CASSANO

Alfredo CATAPANO

Hylde de BENEDETTA

Francesco DE STEFANO

Salvatore DE VINCENZO

Salvatore ERRICO

Francesca FALASCONI

Roberto GABRIELE

Anna Maria GUARDASCIONE

Cosimo LA NEVE (detto Sharon)

Enrico MANUNTA

Andrea NAPOLETANO (detto Papaccio)

Carmina NOCERA (detta Carmen)

Alessandra PISANO

Simona QUISISANO

Giovanni RUSSO

Francesco SALERNO

Valeria SATURNO

Mauro TEMPESTA